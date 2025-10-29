С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в порядок исчисления налога на транспортные средства. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по городу Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно новым правилам, при расчёте налога на легковые автомобили вводятся пониженные коэффициенты в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства:

для автомобилей старше 10 лет — применяется коэффициент 0,7;

для автомобилей старше 20 лет — коэффициент 0,5.

«Кроме того, предусмотрены послабления для фермерских и крестьянских хозяйств — они освобождаются от уплаты налога на одно транспортное средство типа «пикап», - уточнила руководитель управления разъяснительной работы ДГД Астаны Кымбат Исенова.

Изменения также направлены на сокращение налоговой отчётности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности:

отменяется обязательство по представлению расчётов текущих платежей по транспортному и земельному налогам;

налогоплательщики будут представлять только годовую декларацию.

Кроме того, отменяется расчёт текущих платежей по налогу на имущество, если общая сумма налоговых обязательств не превышает 300 МРП. В этом случае уплата налога будет производиться однократно - по итогам представления годовой декларации.

Новые меры направлены на упрощение налогового администрирования и снижение нагрузки на налогоплательщиков.