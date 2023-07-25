Туристку спасли с 600-метровой высоты в Акмолинской области
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Женщину, получившую траму ноги, спасли в Бурабае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
50-летняя жительница Туркестанской области подскользнулась и подвернула ногу во время спуска со смотровой площадки горы "Кокше" в Государственном национальном природном парке "Бурабай".
По вызову тут же выехали сотрудники спасательного отряда №7 поселка Бурабай. Они спустили пострадавшую с высоты 600 метров и передали бригаде скорой медицинской помощи.