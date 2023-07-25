Туристку спасли с 600-метровой высоты в Акмолинской области

Женщину, получившую траму ноги, спасли в Бурабае, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

50-летняя жительница Туркестанской области подскользнулась и подвернула ногу во время спуска со смотровой площадки горы "Кокше" в Государственном национальном природном парке "Бурабай".

По вызову тут же выехали сотрудники спасательного отряда №7 поселка Бурабай. Они спустили пострадавшую с высоты 600 метров и передали бригаде скорой медицинской помощи.