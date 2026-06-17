С больной головы на здоровую

Закон и Порядок
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Медики заставили человека доказывать очевидное в суде

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Спутали карты

Эта история – индикатор равнодушия и бюрократии, с которыми житель Усть-Каменогорска столкнулся там, где их, казалось бы, не должно быть по определению – в сфере здравоохранения.

До определенного момента в биографии молодого человека все шло ровно: учеба в профессиональном колледже, служба в армии, хороший производственный опыт, накопленный на небольших предприятиях. В 2022 году парень решил стать сотрудником крупного предприятия и… столкнулся с отказом. Металлургический гигант, несмотря на кадровый голод, отказал в трудоустройстве, объяснив это медицинскими ограничениями: устькаменогорец значится в регистре психических больных с диагнозом умственной отсталости легкой степени, ему нельзя работать на технологических объектах. Сказать, что новость стала шоком для молодого человека – ничего не сказать!

– Стал разбираться, – привел подробности житель областного центра. – Прихожу в ЦОН – там выдают справку, что мои данные внесены в электронный регистр диспансерных больных. Прихожу в областной Центр психичес­кого здоровья – врачи разводят руками: меня нет среди тех, кто у них на учете. Замкнутый круг какой-то. Я нигде не мог найти работу, мне везде отказывали, никуда не брали. Приехали полицейские – забрали водительские права, сказали, что не имею права управлять автомобилем. В банках, куда бы ни обращался, отказывали в ипотеке, так как формально я считался недееспо­собным.

Справедливости ради надо сказать, что в областном Центре психического здоровья в ситуацию все-таки вникли. Практичес­ки сразу выяснилось: молодой человек с такой же фамилией и теми же инициалами, только на три года моложе, действительно числился на учете в психоневрологическом диспансере, но не в Усть-Каменогорске, а в Риддере.

Как указали в объяснительной записке руководители риддерского диспансера, специалист, взявшийся заполнять электронную информационную систему, перепутал номера медицинских карт двух однофамильцев. Соответственно, компьютерная прог­рамма вместо данных риддерца подтянула персональные данные жителя областного центра. К такому же выводу пришла врачебно-консультационная комиссия: парня, проживавшего в Риддере, перепутали с жителем Усть-Каменогорска.

Словом, виной всему – пресловутый человеческий фактор, он в буквальном смысле спутал все карты. В той же объяснительной риддерские медики заверили: эту ошибку они выявили еще в 2015 году и тогда же закрыли документ о медицинском наблюдении устькаменогорца, указав в качестве основания «прочие причины».

Факты же свидетельствуют об обратном: никто даже не попытался внести исправления в электронную базу. Более того, сколько бы пострадавший ни просил Центр психического здоровья и областное управление здравоохранения принять меры, на просьбы парня не обращали внимания.

– Человек начиная с 2022 года регулярно просил убрать из регистра ошибочно введенные данные, – пояснила адвокат Наз­гуль Жолдогулова. – Из-за невнимательности врача на него обрушилось море неприятностей. Думае­те, кто-то принес извинения, исправил ошибку? Ему просто заявили: решай проблему в судебном порядке.

В 2025 году директор областного Центра психического здоровья Мирхат Мукушев прислал устькаменогорцу, например, следующий ответ: «Удаление ошибочно введенных данных в информационную систему регистра психических больных вне компетенции центра. В связи с этим в 2022 и 2023 годах были написаны письма в управление здравоохранения ВКО и филиал по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» с просьбой разрешить внести исправления в информационную систему регистра. Но официальные ответы не получены, данные не удалены. В связи с чем просим разрешить вопрос с удалением ошибочно введенных данных в судебном порядке».

Халатность требует разбора полетов

В ходе судебного процесса по иску, поданному жителем областного центра, каждая из медицинских структур дала свои пояснения. В Центре элект­ронного здравоохранения подтвердили: техника работала без сбоев, появление данных парня в регистре психбольных – дело рук медработников.

Важный комментарий прозвучал от Министерства здравоохранения: на случай возникновения подобных ошибок у ведомства, как оказалось, есть специальный алгоритм. Облздрав должен был направить письмо в Минздрав, там – в отдел электронного регистрирования, айтишники по нему спокойно могли внести исправление.

Любопытную позицию на процессе занял Областной центр психического здоровья. Его представитель несколько раз заявил: подобный случай у них далеко не первый, и до сих пор медучреждение каждый такой вопрос решало в судебном порядке. По сути, представитель откровенно признался в перекладывании ответственности с врачей на суд.

– Судья в ходе заседания задала медикам вопрос: что мешает прямо сейчас исправить очевидную ошибку? – поделилась деталями адвокат Назгуль Жолдогулова. – В итоге прямо во время рассмотрения дела они все быстро привели в порядок, сняли человека с учета.

В своем решении специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области опирался на ст. 17 Конституции РК о неприкосновенности достоинства человека. В новом Основном законе, вступающем в силу с 1 июля, об этом говорит ст. 20: «Честь и дос­тоинство человека неприкосновенны и охраняются законом».

Иск устькаменогорца о незаконности внесения его данных в специфический регистр был удовлетворен. Действия Восточно-Казахстанского Центра психического здоровья признаны незаконными, с медучреждения взысканы судебная пошлина и расходы на адвоката.

Есть у этой истории и важное продолжение. Суд вынес в адрес Минздрава частное определение, где, образно говоря, ткнул ведомство носом в бездействие и равнодушие должностных лиц.

«Истец начиная с 2022 года обращался в медучреждения на местном уровне с требованием об удалении недостоверных сведений о себе, – значится в судебном документе. – Однако, несмотря на наличие алгоритма, медицинская организация бездействовала, ограничившись направлением писем в 2022 и 2023 годах в управление здравоохранения ВКО. В свою очередь управление, переслав обращения местной больницы в министерство, продолжало бездействовать и не требовало ответа. Министерство также перенаправило эти обращения в Республиканский центр электронного здравоохранения, а последний в свою очередь в 2023 году запросил детальную информацию и необходимые корректировки по имеющимся заболеваниям. На этом перепис­ка прервана, и никаких действий со стороны медицинского учреж­дения не последовало».

Как констатировал суд, в результате бездействия медучреждений люди вынуждены обращаться в суды, им приходится нести большие затраты на представительские расходы. Эти деньги, взысканные следом Фемидой с медорганизаций, ложатся бременем на всю систему здравоохранения, хотя представляют собой издержки, вызванные исключительно равнодушием сотрудников лечебного учреж­дения, облздрава и Минздрава.

«По изложенным фактам довести до сведения Министерства здравоохранения для принятия соответствующих мер и недопущения их впредь, – значится в частном определении специализированного межрайонного административного суда ВКО. – Обязать министерство сообщить о принятых мерах, предупредить об административной ответственности за оставление долж­ностным лицом без рассмотрения частного определения».

К сожалению, истории о халатности и бюрократии в здравоохранении встречаются нередко и всегда оставляют у людей чувство несправедливости. Главное, чтобы каждый такой случай проходил в ведомстве разбор полетов и не превращался в
системный сбой.

#здравоохранение #суд #ЦОН #ВКО #иск

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