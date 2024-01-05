С этого года владельцы авто на газе должны установить спецзнак

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С 1 января в стране вступили в силу изменения в стандарт СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения», передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Он предусматривает обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающих на газе.

«То есть, автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью «GAS». Цель нововведения - идентификация автомобилей с газовым оборудованием для ограничения их въезда в крытые паркинги. Данная мера введена в целях безопасности», - сообщили в МВД.

Полицейские предупреждают о необходимости оснащения опознавательным знаком всех автомобилей с газовым оборудованием.  Так, полицейские Туркестанской области проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу.

Стражи порядка останавливали автомобили в областном центре и предупреждали автовладельцев, имеющих газобаллонное оборудование, о необходимости установки опознавательного знака. В целом, по области имеется 431 364 единиц автотранспорта, из них 67 056 работают на газе.

#полиция #газ #стандарт #автомобили

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