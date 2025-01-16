С фермеров Кызылординской области взыскали 30 млн тенге

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Сотрудники надзорного органа проверили законность использования бюджетных средств Управлением сельского хозяйства и земельных отношений региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По результатам проверки были выявлены факты необоснованного предоставления субсидий, выделенных на реализацию нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса.

В частности, фермерские хозяйства предоставляли недостоверные сведения при получении субсидий.

Несмотря на предоставленные доказательства, Кызылординским специализированным межрайонным экономическим судом иски Управления о возврате субсидий незаконно оставлены без удовлетворения.

В этой связи, после внесения протеста прокуратуры аппеляционным судом было изменено решение первой инстанции, в результате которого в доход государства взыскано 30 млн тенге.