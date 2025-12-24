Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры по усилению безопасности на производстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«С начала года на предприятиях города пострадало 32 человека, погибло 12. Акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения следует принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве. Необходимо изучить возможные риски на рабочих местах и заняться профилактикой несчастных случаев. Требуется провести тщательный анализ причин каждого несчастного случая и извлекать их них соответствующие уроки», - сказал он на совещании по развитию Астаны