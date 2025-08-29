Только в августе зафиксировано 6 случаев, включая один - за употребление наркотиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве внутренних дел РК отмечают рост числа несовершеннолетних, вовлеченных в наркопреступную деятельность, сообщает Kazpravda.kz

По данным министерства, с начала года полицией задержано 49 подростков, причастных к наркопреступлениям. Только в августе зафиксировано 6 случаев, включая один - за употребление наркотиков.

Так, в области Абай задержаны 16-летний студент колледжа и его 15-летняя знакомая - учащаяся школы. У школьницы при личном досмотре изъяты синтетические наркотики в особо крупном размере. Студент работал так называемым «закладчиком» и пытался спрятать наркотики в сумке школьницы для дальнейшего распространения.

В Шымкенте в разные периоды задержаны двое 17-летних подростков, также занимавшихся закладками наркотиков.

Такие случаи вызывают серьезную обеспокоенность, отметили в министерстве.

МВД обращается к родителям, педагогам и всем ответственным за воспитание детей с просьбой следить за изменениями в поведении подростков, контролировать, с кем они общаются и где проводят время, проверять мобильные телефоны и мессенджеры на предмет подозрительной переписки, регулярно разговаривать с детьми о рисках и последствиях наркопотребления.

В ведомстве напомнили, что за распространение наркотиков предусмотрено наказание от 5 до 20 лет лишения свободы.

Отметим, за 2024 год в Казахстане был задержан 61 несовершеннолетний, причастный к незаконному обороту наркотиков.