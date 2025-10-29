С начала года в столице зарегистрировали более 200 фактов вандализма

Полицейские предупреждают, что умышленное уничтожение чужого имущества наказывается штрафом либо арестом до 30 суток.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года в столице зарегистрировано около 230 правонарушений по фактам вандализма. Правоохранители выявляют нарушителей и привлекают их к ответственности, безнаказанным никто не остается, передает официальный сайт акимата Астаны.

51-летний мужчина разбил окно полицейского поста, расположенного возле жилого дома на улице Абылай хана. В ходе проверки установлено, что он намеренно повредил окно. Он был задержан.

Его привлекли к административной ответственности, материалы дела направлены в суд Астаны. Полицейские предупреждают, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается штрафом до 60 МРП либо арестом сроком до 30 суток.

В другом случае в ходе мониторинга социальных сетей  выявлена видеозапись, на которой мужчина в полуобнажённом виде бегал по территории одного из торгово-развлекательных центров столицы с плакатом, привлекая внимание посетителей и нарушая общественный порядок.

Личность 26-летнего нарушителя была установлена. В отношении него составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Отметим, что с начала года в столице зарегистрировано около 230 правонарушений по фактам вандализма.

