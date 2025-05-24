С опережением сроков построена линейная часть газопровода Талдыкорган – Ушарал

Общество
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Фарид Юмашев

Ход реализации проекта на месте оценили председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов и заместитель акима области Жетысу Асет Канагатов.

Газопровод, сооружение которого началось в августе 2024 года в рамках поручения Главы государства, осуществляется при поддержке Министерства энергетики РК, фонда «Самрук-Ка­зына» и акимата области.

По словам Санжара Жаркешова, благодаря высокой динамике работ газовая магистраль будет введена в эксплуатацию почти на полтора года раньше намеченного срока – к началу отопительного сезона 2025 года.

– Завершено строительство основной трассы протяженностью свыше 302 километров. Одновременно на шести участках ведется сооружение автоматических газораспределительных станций – «Капал», «Жансугуров», «Сарканд», «Койлык», «Кабанбай» и «Ушарал». Станции будут введены в эксплуатацию до начала отопительного периода, – отметил глава компании.

В строительстве задействовано 148 единиц специальной техники и 356 человек персонала. Работы находятся под особым контролем и ведутся с опережением графика.

По информации заместителя акима области Асета Канагатова, в рамках проекта будет обеспечено подключение к газу 66 населенных пунктов Аксуского, Саркандского и Алакольского районов, в том числе в текущем году – шести, а в 2026-м – еще шестидесяти.

– Среди предприятий, которые получат доступ к газу, – Аксуский сахарный завод. Реализация проекта значительно повысит уровень жизни населения, а также создаст условия для развития малого и среднего бизнеса, производственной сферы, – подчеркнул Асет Канагатов.

Строительству газопровода, напомним, был дан старт в августе 2024 года во время рабочей поездки Премьер-министра Олжаса Бектенова в область Жетысу.

На момент образования области Жетысу было газифицировано лишь пять населенных пунктов. К настоящему времени это число выросло до 84. В перс­пективе, к 2028 году, в регионе планируется обеспечить доступ к природному газу для всех 192 населенных пунктов, где проживают около 500 тыс. человек.

#Талдыкорган #строительство #газопровод #QazaqGaz #Ушарал

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