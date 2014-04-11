С «тарзанкой» – в Замбези

Спорт

Надо сказать, что и на Черном континенте Дмитрий Иванович уже бывал. Иначе б не носить ему почетного титула кругосветника. Но, во-первых, в ходе нынешней экспедиции Петрухин «добирает» в свой послужной список недостающие африканские страны, во-вторых, нынешний этап им посвящен пропаганде двух грандиозных казахстанских проектов, намеченных на 2017 год, – Всемирной выставки ЭКСПО в Астане и 28-й Всемирной зимней универсиады в Алматы.

За многие годы передвижения по миру у Петрухина было столько приключений, что хватило б на несколько десятков мототуристов. В той же Африке, но на севере континента, Дмитрий Иванович несколько лет назад даже посидел в зиндане – тюрьме, вырытой в земле. А вот новая встреча – с Южной Африкой – принесла ему просто восторженные впечатления.

...На границе Замбии и Зимбабве, в районе одного из самых величественных в мире водопадов Виктория, есть сое­диняющий две страны мост. Ни пропускных пунктов, ни таможенных постов – ходи спокойно за рубеж, если ты мирный, добрый человек. И если не боишься посмотреть вниз. Там, на расстоянии 125 м от железной архитектурной махины, бурлит только что низвергнутая водопадом река Замбези. Красота невероятная, но можно добавить еще адреналина в кровь, если прыгнуть в этот омут, предварительно пристегнувшись эластичным тросом. Такое экстремальное развлечение вам предложат прямо на середине моста.

Называется это развлечение банджи-джампинг, но в русскоговорящем мире оно больше известно как прыжок с «тарзанкой». С тросом лихой народ прыгает и с небоскребов, и с горных вершин, но самый драйв – головою в омут!

Мог ли Петрухин проехать мимо специально сконструированной платформы и любопытства ради не пощупать на упругость толстый трос? Да никогда в жизни! А уж прыгнуть в Замбези – сам Бог велел. Потом байкер в шутливой форме сообщил нам, что «теперь на водопаде Виктория увековечена запись о путешественнике из далекой страны, который, как Тарзан, прыгнул с «тарзанкой» в реку с флагом Казахстана. Африканцы были от такого прыжка в восторге и открыто восхищались смельчаком из неведомых краев». 

А потом Дмитрий Иванович, набравшись дополнительной энергии, продолжил путь в столицу Замбии. Потехе – час, а делу – время! В тот же вечер в Лусаке у него состоялись две важные встречи – с председателем торгово-промышленной палаты Замбии и вице-министром спорта этой страны. На встречах была озвучена его миссия по странам Африки. В торгово-промышленной палате с благодарностью приняли приглашение на ЭКСПО-2017, а заместитель министра спорта (он же секретарь Национального олимпийского комитета Замбии) Омбени Ниянге вручил Петрухину олимпийский знак почета и поблагодарил за пропаганду здорового образа жизни. А заодно и за покорение «тарзанки». Ниянге сказал, что не помнит такого большого интереса африканцев к полету в реку Замбези, какой был проявлен к прыжку колоритного казахстанского гостя.

Еще с вице-министром члены нашей экспедиции говорили о сотрудничестве по обмену спортсменами и совместной подготовке атлетов. Замбийцы предложили свои стадионы для учебно-тренировочных сборов наших футболистов, в свою очередь их очень интересуют такие развитые в Казахстане виды спорта, как борьба и бокс. 

– Я, конечно, доложу об этих предложениях председателю Агентства РК по делам спорта и физической культуры, – сказал нашему корреспонденту Дмитрий Иванович. – Такой опыт уже есть: после моей поездки в Бангладеш наша страна отправила туда на работу тренеров по борьбе. Я рассказал собеседнику о том, что Казахстан готовится к проведению Всемирной зимней универсиады, пригласил замбийских спорт-сменов приехать в 2017 году в Алматы и принять участие в студенческих играх. Омбени Ниянге обещал подготовить спортсменов по зимним видам спорта, поблагодарил за своевременное приглашение. И сказал: «Мы еще ни разу в своей истории не выступали на зимних универсиадах. Так что в Казахстане состоится наш дебют. После столь необычного приглашения путешественника Петрухина приезд в Алматы гарантируем!»

Юрий МАКАРОВ

фото Виталия КИСТАНОВА

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