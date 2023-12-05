С заботой о ближних

Несмотря на юный возраст, общественное объединение знают многие жители областного центра. Ведь после создания группы энтузиасты сразу же включились в работу. Первым делом стали изучать, в чем нуж­даются малоимущие семьи. Время близилось к зиме, и решение пришло само собой. Тем, кто не мог позволить себе приобрести на холодный период топливо, волонтеры стали раздавать уголь. В результате они помогли более чем 40 таразским семьям.

Праздничные даты послужили дополнительным стимулом для добрых дел. По случаю Международного дня волонтера на 250 человек был организован благотворительный обед. А прошлый новогодний праздник дал еще один повод для масштабных мероприятий. В рамках недельной акции «Корзина добра» добровольцы обеспечили продовольственными товарами 50 семей.

Благодаря активному подключению к работе все большего числа предпринимателей стало возможным сделать охват шире. В итоге 300 местных детишек смогли увидеть развлекательную программу с участием традиционных Деда Мороза и Снегурочки, получить от них подарки и отведать сладости. Принять участие в аналогичном мероприятии представился шанс и 20 воспитанникам спецшколы для детей и подростков.

С еще большим размахом волонтеры отметили весенний праздник Наурыз. 700 человек они угостили различными блюдами во время второго благотворительного обеда. Затем совместно с городским филиалом Республиканского общественного объединения «Красный полумесяц» была организована раздача одежды для 150 подопечных семей.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне таразские волонтеры поздравили 13 местных ветеранов. Не прошел бесследно и Международный день защиты детей. Для 500 детей из многодетных и малоимущих семей было устроено праздничное мероприятие с угощениями в одном из торгово-развлекательных центров.

– Мы также стараемся по возможности помогать семьям, которые не в состоянии подготовить детей к учебному году, – отметил руководитель движения Рустам Ташметов. – Принимая участие в республиканской акции «Дорога в школу», в прошлом году помогли собрать учащихся из пяти семей. Кроме того, дважды устраивали областную сельскохозяйственную ярмарку, в рамках которой проводили фестиваль плова. Все вырученные средства перевели в качестве поддержки на счет Нурали Азамата, которому требовалось лечение.

Минувшей зимой волонтеры продолжили помогать 20 семьям с обеспечением углем в отопительный сезон. В этот же период прошла благотворительная акция для 100 воспитанников областной школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей «Болашак».

Заключительным аккордом прошлого года стали новогодние мероприятия. Так, был организован вечер для 500 детей, которые благодаря меценатам Серику Карымсаку, Бахыту Чилдебаеву и Рамазану Искакову получили не только хорошее настроение, но и памятные праздничные подарки.

В рамках акции «Корзина доб­ра» 70 семей из Бурного, Асы, Шайкорыка, Кулана, Амангельды, Коныстобе и ряда других сел области стали счастливыми обладателями продуктовых наборов. Кроме того, более чем 300 семьям оказана психологическая и медицинская помощь.

– Я начал заниматься благотворительностью еще в 2008 году, работая в банке. Помнится, в поисках клиентов случайно наб­рел тогда на детский дом имени Сарымолдаева. Побеседовав с одним из педагогов, узнал, что местные детишки нуждаются в помощи. На тот период не было еще волонтерской группы, и я решил по мере возможности сам поддерживать воспитанников детдома. Надо было отремонтировать телевизор, купить канц­товары, оплатить одному или двоим ребятам поездку в Астану, – вспоминает Рустам Ташметов.

По его признанию, он не может пройти мимо чужой беды и боли. Так воспитали родители. Уже в 2015 году его поддержали коллеги, и вместе они стали собирать продуктовые корзины для малообеспеченных семей и развозить их по домам.

В период пандемии коронавируса умер Равшан, брат Рустама, который активно занимался благотворительностью. В то непростое время он помог многим. И делал это в одиночку, закупая продукты и доставляя их по адресам нуждающихся. Брат был примером для подражания и своими благородными поступками мотивировал Рустама на другие масштабные благие дела.

– Так я оказался в одной из тогда уже действовавших волонтерских групп, – вспоминает руководитель добровольческой организации. – Максимально погрузился в общественную работу и старался принимать участие во всех акциях объединения. Со временем появилась идея создания собственной группы добровольцев, которые бы разделяли мои взгляды на жизнь. На тот момент таких людей среди знакомых оказалось немало.

Репутация волонтерского движения растет изо дня в день благодаря активным действиям, к которым постоянно призывает лидер. Как выяснилось, секрет успеха организации прост. Дело в том, что инициативная группа включает в себя людей, которые имеют опыт работы в тяжелых жизненных ситуациях. И каждый делает то, на чем специализируется уже долгие годы.

К примеру, Рауф Сабитов, параллельно возглавляющий общественное объединение «Мирэкл», и сотрудница этой организации Гулсара Тухтамышева помогают детям, оказавшимся без попечения родителей, а также лицам без гражданства. Врач Мереке Катимханова ведет консультации по всем медицинским вопросам, возникающим у населения.

Многодетные матери Шахноза Сулейманова и Нурсулу Шынтуреева советом и делом поддерживают женщин, занимающихся воспитанием малышей и находящихся в затруднительном положении. Заведующая пошивочным цехом областного русского драматического тетра, ремесленница и художница Елена Голубинская, помимо работы по оказанию материальной помощи нуждающимся, старается помогать с организацией детского досуга. В свою очередь предприниматели Равшан Алишеров, Ольга Хренова и другие регулярно выделяют средства на покупку продуктовых корзин для тех, кому они остро необходимы.

– Наш постоянный контингент, с которым мы работаем, – это, как правило, многодетные семьи с малым доходом и матери-одиночки, – рассказал Рустам Ташметов. – Как и в большинстве общественных организаций, наша деятельность ведется в большей степени в свободное от основной работы время. Стараемся помочь каждому по мере своих возможностей и в зависимости от поддержки меценатов. В настоящее время число тех, кому мы оказываем помощь, превысило 300 человек.

В этом году таразские волонтеры организовали сбор гуманитарной помощи (одежды, обуви, инструментов, продуктов и другого) для оказания поддержки пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии. Кроме того, они продолжают заботиться о ветеранах, инвалидах, сиротах, матерях-одиночках...

Всего с момента создания общественного объединения им оказана помощь в виде продуктовых корзин для более чем 400 семей. Свыше 500 семей получили одежду. Уголь распределили более чем 100 семьям, больше полусотни семьям подарили необходимую мебель. Кроме того, свыше 20 семьям помогли восстановить документы.

– Непосредственно с самими нуждающимися общается наша «группа помощи». Мы выезжаем на место, проводим осмотр условий проживания семьи, делаем фото- и видеофиксацию, попутно консультируем по разным вопросам. Чаще всего к нам обращаются многодетные матери, которых оставили суп­руги. Выплата алиментов в нашем обществе, увы, хромает, поэтому все проблемы по содержанию детей, как правило, сваливаются на плечи женщин. Тем же многодетным семьям, у кого нет жилья, или оно находилось в аварийном состоянии, помогли через фонд «Асар уме». Там помогают тем, у кого четверо и более детей. После всех необходимых проверок и сбора документов семья получала денежный сертификат. Для ­жилья, приобретаемого для такой семьи, есть и особые критерии – наличие рядом школы, детского сада, магазина. Результат наших совместных усилий – 15 многодетных семей обрели собственное жилье, – рассказал руководитель движения.

Что касается выделения средств на благотворительность, то движение работает с партнерами, которых на сегодня уже более 30. В основном это предприниматели, но есть и общественные организации, фонды. Каждый помогает чем может.

В настоящее время число членов организации составляет порядка 40 человек. Активными являются примерно половина из них. Обращаются сюда круглосуточно, заявлениями занимается отдельная группа. Решения принимаются коллегиально, вся деятельность полностью прозрачна.

По словам главы объединения, в городе много отзывчивых людей, и на призыв помочь кому-то казахстанцы откликаются охотно, что заметно облегчает деятельность волонтеров. И именно поэтому нередко необходимую поддержку удается оказать оперативно, что, конечно, не может не радовать.