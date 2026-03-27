Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

В самом сердце Иле-Алатауского нацпарка открылся визит-центр «Бұтақты»

Ввод этого современного пространства, где сочетаются комфорт, экологичность и уважение к природе, приурочен к 30-летию нацио­нального парка и направлен на развитие туристской инфраструктуры, повышение качества сервиса и создание комфортных условий для посетителей. В церемонии открытия приняли участие представители туристской отрасли, члены общественного совета Алматы. Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев отметил, что визит-центры играют важную роль в развитии внутреннего туризма, так как становятся первым мес­том контакта путешественников с регионом.

– Эти центры помогают туристам сориентироваться на местности, выбрать оптимальные маршруты, узнать о возможностях активного отдыха и культурных мероприятиях. Таким образом создаются комфортные условия для гостей, что способствует их возвращению в нашу страну, – отметил Данияр Тургамбаев. – Здесь можно получить консультации по транспортному сообщению, питанию и размещению, а также бесплатно воспользоваться туристическими картами и другими информационными материалами. Консультации предоставляются на казахском, русском и английском языках, что делает центр доступным и для иностранных туристов.

Проект реализован компанией «Туранга Групп» в партнерстве с национальным парком и при поддержке акимата Алматы, который обеспечил подведение электрических сетей. Под общим брендом QazaqNationalParks уже функционируют шесть визит-центров, направленных на формирование безопасной, доступной и современной туристической среды.

Общий объем частных инвес­тиций составил 8,5 млрд тенге. В рамках проекта создано 200 пос­тоянных рабочих мест, включая 20 в визит-центре «Бұтақты». За сухими фактами и цифрами стоит личная история экоактивиста и предпринимателя Сергея Спицына, на протяжении многих лет развивающего горный туризм в окрестностях Алматы. Меценат создает инфраструктуру, которая делает горы доступными и безопас­ными для людей. В частности, благоустраивает термальные источники Горельника и Алма-Арасана, строит мосты, оборудует купели.

Коренной алматинец вспоминает, что любовь к горам началась с раннего детства, когда родители приобщали его к активному образу жизни. Позже была успешная карьера, работа в крупных структурах и на государственной службе, но в 2011 году он принял решение вернуться в горы и обустраивать их для людей. По его словам, идея визит-центра «Бұтақты» появилась еще в 2017 году.

Это популярная точка, откуда начинаются маршруты к Бутаковскому водопаду, пику Букреева и другим направлениям, но тогда это место оставляло тяжелое впечатление: мусор, отсутствие элементарной инф­раструктуры, неухоженность. Несмотря на годы пандемии, сложный рельеф местности, дос­тавку материалов на тяжелой технике, работа продолжалась этап за этапом, и проект был-таки доведен до ума.

Сегодня этот современный комплекс включает в себя визит-центр и кафе, санитарные зоны, площадки для образовательных и культурных мероприятий, зоны отдыха и тимбилдинга. Центр построен с учетом требований национального парка: на сваях, из легких конструкций, с минимальным вмешательством в ландшафт. Даже фасад выполнен из искусственно состаренной древесины, чтобы здание органично вписывалось в природную среду.

В просторном кафе, куда, кстати, можно приносить и свою еду, в глаза бросается нестандарт­ный интерьер: старинные ковры ручной работы, шаныраки, элементы юрт. К слову, все это было приобретено у местных жителей в Кызылординской области.

– Мы не просто строим. Мы собираем пространство по час­тям и вкладываем в него душу, – подчеркивает Сергей Спицын.

Отдельное внимание уделено экологической культуре, подкрепленной общенациональной программой «Таза Қазақстан». Здесь внедряется сортировка мусора, причем не формально, а через вовлечение людей. Например, за собранный в горах мусор посетителям предлагают бесплатный кофе – простой, но работающий механизм.

– Важно сразу приучать людей: пластик – отдельно, бумага – отдельно. Эти требования распространяются и на подрядчиков, – отметил меценат.

Свою гражданскую позицию и любовь к горам он формулирует ясно и просто: чтобы за наш туризм не было стыдно ни перед своими гражданами, ни перед иностранцами. Активист убеж­ден, что экологическая культура начинается с простых вещей – воспитания детей, поведения в быту, уважения к окружающей среде. Его следующая цель – соз­дание сети горных приютов по европейскому образцу, где на высоте 2,5–3 тыс. метров человек сможет укрыться от непогоды, принять душ, выпить горячий чай и просто отдохнуть.

Популярное

Все
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Ключевой этап подготовки
Арал: обеспечить прозрачность водопользования
Системный подход к Digital Qazaqstan
Парк превратился в современную зону отдыха
Казначейство готовится к внедрению цифрового тенге
Риски остаются, но ситуация под контролем
В двух остановках… от беды
Трансформация: социальный блок
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

Египет исключили из перечня небезопасных направлений для ка…
Египет исключили из списка стран, не рекомендуемых для посе…
Смена курса: почему казахстанцы не отказываются от отпусков…
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет

