Ввод этого современного пространства, где сочетаются комфорт, экологичность и уважение к природе, приурочен к 30-летию нацио­нального парка и направлен на развитие туристской инфраструктуры, повышение качества сервиса и создание комфортных условий для посетителей. В церемонии открытия приняли участие представители туристской отрасли, члены общественного совета Алматы. Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев отметил, что визит-центры играют важную роль в развитии внутреннего туризма, так как становятся первым мес­том контакта путешественников с регионом.

– Эти центры помогают туристам сориентироваться на местности, выбрать оптимальные маршруты, узнать о возможностях активного отдыха и культурных мероприятиях. Таким образом создаются комфортные условия для гостей, что способствует их возвращению в нашу страну, – отметил Данияр Тургамбаев. – Здесь можно получить консультации по транспортному сообщению, питанию и размещению, а также бесплатно воспользоваться туристическими картами и другими информационными материалами. Консультации предоставляются на казахском, русском и английском языках, что делает центр доступным и для иностранных туристов.

Проект реализован компанией «Туранга Групп» в партнерстве с национальным парком и при поддержке акимата Алматы, который обеспечил подведение электрических сетей. Под общим брендом QazaqNationalParks уже функционируют шесть визит-центров, направленных на формирование безопасной, доступной и современной туристической среды.

Общий объем частных инвес­тиций составил 8,5 млрд тенге. В рамках проекта создано 200 пос­тоянных рабочих мест, включая 20 в визит-центре «Бұтақты». За сухими фактами и цифрами стоит личная история экоактивиста и предпринимателя Сергея Спицына, на протяжении многих лет развивающего горный туризм в окрестностях Алматы. Меценат создает инфраструктуру, которая делает горы доступными и безопас­ными для людей. В частности, благоустраивает термальные источники Горельника и Алма-Арасана, строит мосты, оборудует купели.

Коренной алматинец вспоминает, что любовь к горам началась с раннего детства, когда родители приобщали его к активному образу жизни. Позже была успешная карьера, работа в крупных структурах и на государственной службе, но в 2011 году он принял решение вернуться в горы и обустраивать их для людей. По его словам, идея визит-центра «Бұтақты» появилась еще в 2017 году.

Это популярная точка, откуда начинаются маршруты к Бутаковскому водопаду, пику Букреева и другим направлениям, но тогда это место оставляло тяжелое впечатление: мусор, отсутствие элементарной инф­раструктуры, неухоженность. Несмотря на годы пандемии, сложный рельеф местности, дос­тавку материалов на тяжелой технике, работа продолжалась этап за этапом, и проект был-таки доведен до ума.

Сегодня этот современный комплекс включает в себя визит-центр и кафе, санитарные зоны, площадки для образовательных и культурных мероприятий, зоны отдыха и тимбилдинга. Центр построен с учетом требований национального парка: на сваях, из легких конструкций, с минимальным вмешательством в ландшафт. Даже фасад выполнен из искусственно состаренной древесины, чтобы здание органично вписывалось в природную среду.

В просторном кафе, куда, кстати, можно приносить и свою еду, в глаза бросается нестандарт­ный интерьер: старинные ковры ручной работы, шаныраки, элементы юрт. К слову, все это было приобретено у местных жителей в Кызылординской области.

– Мы не просто строим. Мы собираем пространство по час­тям и вкладываем в него душу, – подчеркивает Сергей Спицын.

Отдельное внимание уделено экологической культуре, подкрепленной общенациональной программой «Таза Қазақстан». Здесь внедряется сортировка мусора, причем не формально, а через вовлечение людей. Например, за собранный в горах мусор посетителям предлагают бесплатный кофе – простой, но работающий механизм.

– Важно сразу приучать людей: пластик – отдельно, бумага – отдельно. Эти требования распространяются и на подрядчиков, – отметил меценат.

Свою гражданскую позицию и любовь к горам он формулирует ясно и просто: чтобы за наш туризм не было стыдно ни перед своими гражданами, ни перед иностранцами. Активист убеж­ден, что экологическая культура начинается с простых вещей – воспитания детей, поведения в быту, уважения к окружающей среде. Его следующая цель – соз­дание сети горных приютов по европейскому образцу, где на высоте 2,5–3 тыс. метров человек сможет укрыться от непогоды, принять душ, выпить горячий чай и просто отдохнуть.