С заботой о людях

Каждый гражданин, дос­тигнув пенсионного возраста, имеет право на заслуженный отдых, пенсию и другие гарантированные государством услуги. Однако случается и так, что пожилой человек остается один и слабое здоровье не позволяет ему ухаживать за собой. Нередко одиночество приводит к депрессии, другим недугам. В таких случаях помогают различные учреждения, принимающие пенсионеров и помогающие им в уборке дома, в лечении, реабилитации, организации досуга.

В Астане такими вопросами занимается Центр социального обслуживания «Шарапат». Учреж­дение действует с 1989 года и относится к столичному акима­ту. В центре могут проживать пенсионеры и инвалиды первой и второй групп. Обычно сюда обращаются одинокие пожилые граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Но не каждый престарелый человек может прийти в учреж­дение. Есть свои условия. Как отметила заместитель директора по оказанию специальных социальных услуг Сауле Каирова, в первую очередь человек должен достичь пенсионного возраста – 63 лет. А лица с инвалидностью должны иметь подтверждающие документы. Принимают в центре тех пенсионеров, у которых нет детей в пределах Казахстана.

– Согласно закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. Но ситуации бывают разные. Например, дети переехали жить за границу, а родители не захотели уезжать и остались. Со временем им становится сложно жить в четырех стенах, и они обращаются к нам, – говорит Сауле Каирова.

Чтобы попасть в центр, нужно подать пакет документов в управление занятости и социальной защиты города Астаны. И далее по направлению их приглашают в учреждение. На сегодня там оказывают услуги в условиях стационара и на дому. В центре проживают 340 человек, на дому получают услуги 560 граждан.

«Шарапат» – это мини-городок со своей инфраструктурой. На территории расположены четыре жилых блока, столовая, прачечная, баня, бассейн. В каждой комнате проживают по два человека. Кровати, тумбочки, шкафы, общий санузел, душевая кабина, телевизор и холодильник... Постояльцы полностью обеспечены бесплатным питанием, одеждой и гигиеническими средствами.

День здесь проходит по своему распорядку: пятиразовое питание в столовой, гимнастика, оздоровительные процедуры. В свободное время бабушки и дедушки играют в шахматы, шашки, тогызкумалак, читают книги, поют в хоре, шьют и делают поделки.

Центр оказывает постояльцам комплекс специальных социальных услуг. Это медицинские, педагогические, психологические, трудовые, культурные, экономические, правовые и бытовые услуги.

– С пожилыми людьми работают наши специалисты, – пояс­няет Сауле Каирова. – Кому-то нужно оформить документы, подать на получение госуслуг – тут на помощь приходит юрист. У кого-то ментальные проблемы, беспокойство или тревога, их консультирует психолог. Если жалобы по здоровью – есть врачи разного профиля.

В центре действует своя небольшая поликлиника. Круглосуточно дежурит медсестра, которая по первому зову осмотрит, сделает укол или перевязку. Есть здесь и физиолечение, массаж, лечебно-физкультурный кабинет, солевая шахта и даже своя стоматология.

– У нас есть прикрепление к поликлинике, – продолжает зам­директора. – Там наши пенсионеры посещают узких специалистов. Кто может ходить, сами идут в поликлинику. А кто не может, мы возим на транспорте, в коляске, отводим на ходунках.

Обслуживают сотрудники «Шарапата» стариков и на дому. Два раза в неделю их посещает специалист по социальной работе.

– Обычно он помогает с житейскими вопросами: убраться дома, пропылесосить, сходить в магазин или в аптеку, помочь получить пенсию, оплатить комуслуги, поменять удостоверение. Если человек живет в частном доме и не может ходить, наш специалист уберет снег, поколет дрова, принесет воду, затопит печку. В зависимости от здоровья человека выходит разный объем работы, – объяс­няет Сауле Каирова.

Зачастую одинокие жильцы нуждаются и в общении, и полезном досуге. Сотрудники центра стараются скрасить отдых старикам.

– Они беседуют с ними, просят рассказать истории из прошлого, ведь, как правило, старшему поколению есть чем поделиться. Самое главное – внимание. Они могут вместе пересадить цветы, заняться рукоделием или приготовить какое-нибудь блюдо. Пенсионеры, которые обслуживаются на дому, могут приходить в наш центр на реабилитационные программы, поиграть в шахматы, теннис, послушать концерты, здесь можно найти друзей. Это помогает им чувствовать себя частью общест­ва, – говорит Сауле Каирова.

В центре соцобслуживания уже долгие годы трудится специалист по социальной работе Сауле Тутакаева. Каждый день она обходит постояльцев. На работе она уже в восемь утра.

– На утренней планерке мы получаем сведения о состоянии здоровья получателей услуг за прошедшие сутки. Это позволяет оперативно реагировать на любые изменения. После этого начинается обход. Вместе с коллегами мы заходим в каждую комнату, общаемся с пенсионерами, решаем возникающие вопросы, будь то медицинские или бытовые, – рассказывает специалист.

Однажды Сауле Тутакаева ухаживала за пациентом, который после инсульта не мог говорить. Чтобы помочь ему, она использовала музыкотерапию.

– В юности у меня была соседка, которая после инсульта не могла говорить. Доверившись своей интуиции, я попросила ее петь со мной. Так постепенно благодаря музыкотерапии она смогла вновь разговаривать. Этот же метод я решила применить и теперь. В преддверии осеннего бала я предложила ему дуэтом спеть на концерте песню «Надеж­да», почти ежедневно тренировались. Вместе выступили на празднике, и это было не просто выступление – для него это стало шагом к внутренней уверенности. Такие моменты наполняют мою работу смыс­лом, – говорит Сауле Тутакаева.

Накануне праздников и значимых дат в центр «Шарапат» приезжают волонтеры, спонсоры, представители госорганов и разных компаний. Привозят подарки, продуктовые корзины, организовывают концерты.

Поинтересовались мы у Сауле Каировой и о том, какие запросы есть у пенсионеров, что их волнует?

– У каждого из наших подопечных своя судьба. Некоторые в свое время перенесли депрессию, были проблемы со здоровьем, семьей, возможно – разлад с детьми. Оглядываясь назад, у них могут быть сожаления, что не сделали что-то важное или потеряли кого-то. В этом плане с ними работают психологи. А так всем необходимым они обеспечены. Мы работаем над тем, чтобы наши пенсионеры чувствовали себя у нас в полной безопасности, комфортно и ни в чем не нуждались, – заключила специалист.