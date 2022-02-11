Сакральная гора



Гора Казыгурт расположена в 40 км к югу от Шымкента. Меньше часа езды по хорошей дороге, и вот оно – подножие священной вершины. Ничем на первый взгляд не примечательная возвышенность служит местом притяжения паломников, туристов, любителей гор. Они едут сюда со всех концов страны и во все времена года.



Мотивация и цель у каждого своя: кто-то отправляется в путь, чтобы посетить сакральное место и напитаться особой энергетикой. Паломники возвращаются сюда снова и снова для обновления жизненной силы, укрепления связи с предками. Для кого-то важно вдохнуть полной грудью горный воздух, приправленный ароматом степных трав. Кто-то желает испытать себя, преодолеть собственные страхи, ведь подъем на Казыгурт при всей кажущейся простоте и легкости дается не всем.



Для бывалых горных туристов подняться на гору, высшая точка которой составляет всего 1 876 м над уровнем моря, сравнимо с прогулкой. «А не сбегать ли нам в выходной на Казыгурт, мышцы размять?» – спрашивают они друг у друга, прежде чем отправиться в дорогу. И абсолютно правы. Гора эта, похожая на двугорбого верблюда, с ее пологим подъемом – самое подходящее для пешего туризма место, учитывая, что другие горы Южного Казахстана с поздней осени и до середины весны практически недоступны для походов.



Южане даже считают, что именно здесь, на Казыгурте, начинается Наурыз, его встречу устраивают на склонах горы. Место для главного торжества выбрано идеальное: на поляне по соседству с поселком Атбулак, откуда открывается великолепная панорама и рукой подать до вершины славной горы Казыгурт. Недалеко еще одна жемчужина – целебный родник Акбура, туристический комплекс «Кеме қалған».



Неискушенному новичку понадобится чуть больше полутора часов, чтобы подняться на вершину холма. Тех, кто совсем выбился из сил при подъеме, ждет отдых на троне, выложенном путешественниками из камней. А еще затраченные усилия вознаграждаются удивительным видом, открывающимся окрест. Пейзаж прекрасен в любое время года, а воздух пьянит своей чистотой и свежестью.



От вершины холма до международной трассы с бесконечным потоком машин – расстояние в несколько километров. Вдоль дороги установлен Ноев ковчег, позволяющий даже непосвященному человеку не проехать мимо небольшой возвышенности, каковой, по сути, является Казыгурт. А все потому, что с какой бы точки вы ни двигались – из Шымкента в сторону Ташкента или наоборот, – непременно увидите огромный корабль, возвышающийся на холме.



Инсталляцию лодки установили 30 лет назад, подчеркнув тем самым причастность Казыгурта к древней истории о Всемирном потопе. Протяженность монумента под названием «Ковчег пророка Нуха» 27 метров.



Да, южане всерьез считают, что именно их земля имеет самое непосредственное отношение к спасению всего живого и сущего на земле. Да что там считают, они уверены, что ветхозаветный Ной причалил на своем ковчеге не к Арарату, а к горе Казыгурт, которая стала отличным причалом для ковчега, построенного Ноем, чтобы спасти свою семью и по паре каждого вида животных.



Прошедшие три десятилетия показали, что достаточно вольная трактовка сюжета не смущает путешественников, старающихся свернуть с большой дороги, чтобы передохнуть в обустроенном месте, а заодно познакомиться с нашей версией о том, как ковчег причалил в степях Казахстана. К тому же верхняя часть казыгуртской горы изогнута, и размер впадины вполне соответствует описанию ковчега в Ветхом Завете.



В мировоззрении народов Центральной Азии Казыгурт имеет сакральное значение, и неспроста гора получила название Туркестанского Арарата. Несмотря на свою незначительную высоту в сравнении с другими горами, Казыгурт имеет громкую легенду, записанную и опубликованную А. А. Диваевым в конце XIX века.



Так вот, согласно легенде, по своему статусу гора Казыгурт стояла выше всех гор Вселенной. Во время Всемирного потопа, когда весь мир скрылся под водой, а вершина горы осталась непотопленной, к ней причалил ковчег Ноя. На горе в это время обитал Казыкурт-ата. С этого времени гора и получила название Казыгурт.







Один из ведущих археологов республики, доктор исторических наук, академик Национальной академии наук РК Бауыржан Байтанаев считает, что гора Казыгурт, связанная с легендой о Всемирном потопе, всегда несла в себе глобальный сакральный смысл бытия человечества от создания до апокалипсиса. Легенда могла возникнуть и в более древнее время, в дохристианскую эпоху. Существовавшие древние ритуальные обряды посещения горы Казыгурт были канонизированы христианами, а позже и мусульманами.



Есть сообщение Зайнуддина Васифи о том, что в 1536 году Хазрат Убайдаллах хан, двигаясь со своей армией, специально остановился лагерем под Казыгуртом и устроил беседу со Всевышним с покаянием и просьбами о помощи в своем походе.



– Несомненно, народная этимология связывает происхождение топонима Казыгурт с антропонимом Казыкурт-ата, – поясняет Бауыржан Байтанаев. – Однако происхождение слова «Казыгурт» уходит в глубокую древность, доисламскую эпоху. Первое упоминание топонима встречается в произведении, составленном в середине IХ века Ибн Хордадбехом, использовавшим в своем труде более ранний материал, относящийся к VIII веку. Его сочинение «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» – «Книга путей и стран» повествует о караванном маршруте между Шашем (Ташкент) и Испиджабом (Сайрам).



Сведения о неординарной легенде содержатся в энциклопедическом издании России 1913 года: «...двурогая вершина Казыкурт, замечательная не столько своей вышиной (около 5 000 футов), сколько широкой известностью среди мусульманского населения края как место погребения святого Казыкурта и остановки Ноева ковчега после потопа». Тут же упоминается, что о Туркестанском Арарате сложен ряд легенд и преданий, и «певцы, играя на кобызе и домбре, до сих пор перечисляют в своих песнях животных, спасшихся в ковчеге на вершине Казыкурта».



Доктор исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета Мухтар Кожа, изучая историю священного Казыгурта, проанализировал в том числе все имеющиеся упоминания о горе в письменных источниках. По его информации, в русских источниках гора Казыгурт впервые встречается в материалах поездки поручика К. Миллера и геодезиста А. Кушелева в Ташкент. Ее они предприняли в 1738–1739 годах.



Вот только одна короткая цитата из дорожных записок: «От Ташкента, расстоянием верст с 50, есть гора, которая называется Казгурт-ата, то есть Отец горам. Об оной говорят, будто на ней стал Ковчег Ноев, и ныне-де лежит на той горе великая окаменелая доска».



– Это ли не доказательство существования туркестанских сказаний о Всемирном потопе, где, судя по тексту записи, в иерархии гор Казыгурт занимал верхнюю ступень («Отец горам») и являлся местом остановки Ноева ковчега? – говорит Мухтар Кожа. – В 1777 году гора Казгурт-ата, именно в такой транскрипции, была нанесена на карту одним из русских картографов. Можно предположить, что основанием для этого послужили данные экспедиции Миллера.



Спустя 70 лет топоним Казыгурт, но уже в форме «Козыгурт» фиксирует Филип Назаров, упоминая его в своем отчете о путешествии в Коканд в 1813 году. В описании маршрута движения каравана от Шымкента в направлении Ташкента указывается: «На другой день дошли до высочайшей горы Козыгурт, на высоте коей, утверждают азиаты, будто находится днище Ноева ковчега. Так как гора сия имеет <бесчисленное> множество хребтов и ущелий, в коих скрываются хищники, то я не мог быть на ней».







Первое научное описание горы Казыгурт принадлежит знаменитому путешественнику Николаю Северцеву. Русский зоолог и путешественник посетил этот район в 1864 году. Ученый отметил, что крутой двуглавый пик, поднимающийся над равниной, почти вдвое выше предшествующей ему части хребта, и что именно этот пик, а не весь завершающийся им хребет, носит у местных жителей имя Казыкурт-ата. А еще указал, что у жителей городов Шымкент, Сайрам и у казахов-кочевников вершина Казыкурт-ата, выделяющаяся своим видом, считается той самой горой, где остановился Ноев ковчег.



Традиции, обычаи и ритуалы поклонения сакральным зонам Казыгурта, возникшие в глубокой древности, соблюдаются по сей день. Как у подножия, так и на самой горе имеется несколько священных мест: Ак-бура, Тамшы бастау, Кеме калган, Казыгурт-ата, Шилтер-ата, Ангир-ата, Оспан-ата… Они почитаемы, их активно посещают паломники и туристы. К ним в буквальном смысле слова не зарастает народная тропа, и вкупе с комплексом «Кеме қалған» они могут стать хорошим туристическим и паломническим объектом.



– На юго-западном подножие горы располагается могила Акбура-ата, – рассказывает Мухтар Кожа. – Сюда приезжают бездетные женщины или те, у которых часто умирают дети. Они совершают обряд поклонения святому месту, приносят в жертву скот, ночуют и просят дать им потомство. У села Акбастау есть пещера – обитель святого Козди-ата. В пещере лежит камень – место, где Козди-ата исполнял свои молитвы. Рядом с пещерой течет родник и находится могила этого святого. Считается, что святое место помогает незрячим.



Шилтер-ата – это сакральное место, где, по легенде, остановились на ночлег и затем исчезли неведомо куда 40 святых. В этом предании слышатся отголоски суфийских представлений о мусульманских святых. У святого места бьют из земли три родника, которые считаются целебными. Недалеко растет тутовое дерево, возле которого паломники читают молитвы.



Особой популярностью пользуется скала, высота которой почти 10 м. Очень часто именно здесь остаются на ночлег паломники. Теперь это можно сделать в туристическо-паломническом комплексе, обустроенном в непосредственной близости от скалы.



Скала словно расколота по вертикали на две части. Эти камни принято ассоциировать с воплощением Адама и Евы, мужским и женским началом. Хранитель утверждает, что невидимая сила наделила местность еще и целебными свойствами.



Проход между скалами длиной около 5 метров и очень узкий. Его ширина от 50 до 30 см, и пробраться через узкую расщелину непросто, причем это не всегда зависит от комплекции человека. Считается, что для безгрешного человека не составляет проблем пройти испытание расщелиной, а грешные люди застревают между скалами, не могут преодолеть короткий отрезок пути.



Отсюда и поверье, гласящее, что «Ғайып ерен қырық шілтен» – это место, где можно определить, попадет ли человек после смерти в рай или вход в Эдем ему заказан.



Пропустят ли камни, зависит только от того, насколько чисты помыслы человека, сколько он сделал хороших дел, как он прожил свою жизнь до испытания. Если все же застрял – надо срочно менять свой образ жизни, не грешить и совершать только праведные поступки и богоугодные дела.

Традиция паломничества к горе Казыгурт имеет давние корни и сохраняется по сей день.