Пекарскому ремеслу начали обучать в одном из колледжей области Жетысу

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Капальском профессионально-техническом колледже в Аксуском районе региона появились слушатели нового отделения «Хлебопечение, макаронное и кондитерское производство» с квалификацией «Пекарь»

Это событие стало настоящим праздником для села, ведь хлеб издревле считался символом достатка, тепла и благополучия. Профессия пекаря — одна из самых уважаемых и честных, ведь именно эти люди создают продукт, без которого невозможно представить ни один дом.

– Мы стремимся не просто обучить ремеслу, а воспитать в студентах уважение к труду и любовь к профессии, - рассказывает мастер производственного обучения Гульжан Ташкараева.

Обучение новой специальности рассчитано на десять месяцев. За это время студенты изучают современные технологии хлебопечения, осваивают работу с профессиональным оборудованием и знакомятся с секретами приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий.

Особый акцент делается на практике — учащиеся собственными руками пекут хлеб, участвуют в дегустациях и выставках, приобретают первый опыт общения с покупателями. Такой подход помогает не только освоить профессию, но и почувствовать настоящую радость от своего труда.

Преподаватели отмечают, что интерес к обучению в колледже растет:
– Люди хотят учиться, стремятся к знаниям и стабильности. Это вдохновляет не только студентов, но и нас самих, – делятся педагоги.

Главная цель новой образовательной программы — не просто подготовить квалифицированных специалистов, но и помочь сельчанам обрести стабильную работу, уверенность в будущем, возможность развивать собственное дело. Выпускники курсов смогут устроиться на хлебопекарни, в кафе, магазины или открыть собственный пекарский бизнес. Это, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест и развитию малого предпринимательства на селе.

Местные жители с благодарностью отмечают роль колледжа в возрождении деревни: интерес к ремесленным профессиям растет, молодежь остается в селе, а вместе с ароматом свежего хлеба возвращается вера в завтрашний день.

– Когда в селе есть любимое дело, жизнь становится интереснее. Молодежь не уезжает, семьи крепче, а хлеб — всегда на нашем столе, – говорят жители Капала.

Здесь уверены: именно обучение ремеслу, питающему душу и тело, помогает сохранить главное — традиции, труд и тепло человеческих рук.
 

