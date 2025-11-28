Сакральный ландшафт

Утренний свет мягко ложится на бирюзовый купол мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи, словно подчеркивая незыблемость духовного ориентира. Это придает ему некую торжественность и величие.

День только разгорается, а паломники уже устремляются к творению, созданному по приказу великого полководца Тамерлана. За последние годы поток вырос до рекордных масштабов: кто-то приходит сюда с молитвой, кто-то – с вопросами, кто-то – чтобы прикоснуться к корням. Эти корни сегодня и становятся основой для нового направления – сакрального туризма, который превращает Туркестанскую область в духовный центр не только Казахстана, но и всего тюркского мира.

По итогам 10 месяцев 2025 года сакральные маршруты облас­ти посетили 911 тыс. путешест­венников – уже больше, чем за весь 2024 год. Всего в регионе зарегистрировано 1 783 историко-культурных объекта, среди них один – мирового значения, 40 – респуб­ликанского и более 400 наделены местным статусом.

– Несколько десятков сакральных объектов входят в обязательный маршрут большинства паломников, – рассказывает руководитель областного управления туризма Нурдаулет Медеуов. – Центром притяжения остается мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи,­ принимающий ежегодно до 700 тысяч человек.

У стен визит-центра слышна многоголосая речь. QR-коды на четырех языках, аудиогиды, обновленные пешеходные зоны – все это превращает пространство вокруг мавзолея в современный историко-культурный хаб. Вечером, когда звучит азан, туристы замирают на площади – здесь легко почувствовать, как прошлое встречается с настоящим.

Среди тех, кто лучше всех чувст­вует пульс сакрального Туркестана, – экскурсовод и историк по образованию Ислам Калани. Двадцать лет он водит туристов по святым местам, и последние десять лет это стало его профессией.

Мы встречаем его у ворот музея-заповедника «Хазрет Султан». Он только что завершил экскурсию для небольшой группы паломников из Марокко.

– Суфии совершают зиярат – поклонение святым, в основном Ходже Ахмеду Ясауи, – поясняет Ислам Калани. – Если узнают об Арыстан-бабе, то посещают и это сакральное место. А ведь у нас десятки локальных святынь, о которых мир даже не слышал. Проб­лема одна – почти нет качественной информации на анг­лийском языке. Пора делать специальные паломнические туры для суфиев, которые раз в год совершают зия­рат в Южный Казах­стан. Нужно работать с центрами суфизма в Индонезии, Сингапуре, Марокко, Европе. Элементарно можно сделать рекламу на СNN и BBC. Хотя бы одной строчкой: «Добро пожаловать в сакральный город Туркестан – международный центр суфизма». Я сам иногда думаю взяться за развитие этого направления, оповещая меж­дународные центры суфиев о наличии такой святыни.

Ислам Калани уверен: если дать суфийским братствам понятную маршрутизацию и полноценную культурную программу, Туркестан станет важной точкой духовного паломничества наряду с Мешхедом, Бухарой, Фесом и Коньей.

Маршруты, в которых чувствуется дыхание времени

Сегодня в области функционируют более двадцати туристических маршрутов, большинство из них – духовные, сотканные из легенд, историй и живой памяти поколений. Каждый из этих путей словно отдельная нить в большом ковре сакрального наследия, который продолжает ткаться и сегодня.

Самый востребованный марш­рут: Туркестан – Арыстан-баб – Оты­рар – Сайрам, который опытные гиды называют «духовной осью Южного Казахстана». Он начинается у стен мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи, где паломники на рассвете читают тихие молитвы, чтобы затем продолжить свой путь через степи к Арыстан-бабу.

В Арыстан-бабе воздух иной – прохладный, густой, словно пропитанный эхом молитв, которые звучат здесь столетиями. Паломники прикладываются к древней усыпальнице, закрывают глаза, просят благословения.

Старейшины рассказывают историю о том, как Арыстан-баб стал «хранителем аманата» – по преданию, он передал юному Ахмеду Ясауи священную финиковую косточку, которую сам получил от пророка. Эта легенда делает путь от Туркестана к Арыс­тан-бабу не просто дорогой, а символическим продолжением духовного преемства.

Внутри мавзолея пахнет деревом и воском. Люди говорят шепотом. Здесь чувствуется то, что невозможно передать статистикой: связь между поколениями, которая не прерывается уже 800 лет.

От Арыстан-баба до древнего Отырара – рукой подать. Дорога медленно уходит в степь, к месту, где когда-то стоял легендарный город Отырар – центр науки и торговли эпохи Средневековья. Сегодня туристы идут по раскопам, ступают по тем самым улицам, по которым ходил маленький Мухаммад ибн Тархан – будущий великий философ аль-Фараби.

Гиды показывают руины караван-сарая, остатки глиняных домов, развалины цитадели.

– Посмотрите на эту планировку, – обращает внимание экскурсовод Владимир Привалов. – Отырар был не просто городом. Он был сердцем интеллектуальной жизни региона. Стоит закрыть глаза – и слышишь шум караванов, звон сбруи, голоса ремесленников. Здесь истории больше, чем земли.

Сайрам – одно из древнейших и наиболее сакральных мест Казахстана. Местные жители говорят: «Если хочешь понять духовную историю тюрков – приезжай в Сайрам». Его называют «живым музеем под открытым небом», «землей пророков» и «колыбелью исламской учености» в регионе.

Сакральность Сайрама не ограничивается архитектурой или легендами – она глубже и многослойнее. Это территория, где исламская цивилизация пустила корни в Центральной Азии, а духовные традиции формировали мировоззрение народа.

Сайрам (в древности – Исфиджаб) упоминается в письменных источниках еще с X века как крупный культурный и торговый центр. Это был город, где встречались караваны, ученые, поэты, ремесленники. Но самое главное – Сайрам стал проводником ислама в казахские земли.

Здесь родились родители Ходжи Ахмеда Ясауи – величайшего суфия тюркского мира. Здесь находятся мазар Ибрагима-ата – отца Ясауи и мазар Карашаш-ана – его матери. Эти два мавзолея – важные сакральные точки региона.

Люди приезжают сюда просить мудрости, семейного благополучия, духовной силы. Для казахов Сайрам был частью традиции кіші қажылық – малого паломничества. Три главные точки духовного пути выглядели так: Сайрам – Арыстан-баб – Туркестан с его мавзолеем Ясауи. Считалось, что путь становится полноценным, если пройти эти святыни последовательно.

Каждый объект – это символ духовной подготовки. Сайрам – начало пути, очищение намерения, Арыстан-баб – получение благословения, Туркестан – духовное завершение через встречу с Ясауи.

Сегодня, несмотря на современную инфраструктуру, Сайрам не потерял своего духа. Улицы здесь по-прежнему пахнут лепешками, пряностями и дымом тандыров. Старейшины сидят у ворот мечетей, дети играют возле древних минаретов. Сакральность Сайрама – немузейная и неформальная. Она чувствуется в людях, их речи, традициях гостеприимства и уважения к предкам.

– Когда стоишь у мавзолея Ибрагима-ата или Карашаш-ана, слышишь, как ветер перебирает ветви деревьев, становится ясно: Сайрам – это не просто древний город, – говорит академик НАН РК Бауыр­жан Байтанаев. – Это духовная колыбель, где переплелись вера, время и судьбы тысяч людей. Сакральность Сайрама – в его способности возвращать человека к истокам и давать ощущение внутреннего покоя, которого так не хватает в современном мире.

Туркестан, Арыстан-баб, Оты­рар, Сайрам – это не просто объекты на карте, не точки навигатора и не туристические локации. Это часть ментальной карты казахского народа, где каждый маршрут – как отдельная глава общей национальной истории. Здесь чувствуешь, как легенды становятся частью реальности, а реальность – частью духовного пути.

Граница между святыней и коммерцией

Однако не все в сакральном туризме столь однозначно. Бауыржан Байтанаев подчеркивает, что стремительный рост интереса к духовным маршрутам создал и новые вызовы.

– Появились объекты, святость которых провозглашена совсем недавно, – говорит Бауыржан Байтанаев. – Многие из них – новоделы, возникшие в коммерческих целях. Их историческая ценность не подтверждена, они не имеют культурного слоя, а легенды часто вымышленные.

По мнению ученого, Казахстану необходимо разработать четкие правовые критерии, ответив на вопросы, что считать подлинным сакральным объектом, как отличать историко-художественные памятники от современных культовых построек, каким образом проводить научную экспертизу новых мест паломничества, как защититься от шарлатанства и ложных интерпретаций.

– Мы должны выстроить механизм историко-культурной экспертизы, чтобы сохранить подлинное наследие и не допус­тить экстремистских интерпретаций, – настаивает Бауыржан Байтанаев. – Сакральность – это не бренд, а ответственность.

Паломничество: возрождение
древнего пути

Если сравнить современный Туркестан с тем, каким он был десять лет назад, становится очевидно: сакральный туризм невозможно развивать без мощной инфраструктурной базы. Дороги, транспортная доступность, удобства для паломников – все это формирует новый образ региона. Инфраструктура здесь не просто техническая основа, а важнейший инструмент сохранения святых мест и обеспечения культурной преемственности.

В 2024 году в Туркестанской области были реализованы семь крупномасштабных проектов на сумму 16,5 млрд тенге – в основном это ремонт и модернизация дорог, ведущих к ключевым сакральным объектам.

Для паломников путь – это не просто перемещение в пространстве, а духовный процесс, и важно, чтобы он был безопас­ным и доступным. Новые дороги поз­воляют людям добираться до Арыстан-баба, Отырара или Байдибека без риска для транспорта и здоровья, а также делают марш­руты привлекательными для иностранных путешественников.

В ближайшие два года в регионе завершатся еще шесть инфраструктурных проектов общей стоимос­тью 11,3 млрд тенге, ввод которых станет переломным моментом в развитии сакральных маршрутов.

Среди ключевых объектов – новая дорожная развязка к городищу Сауран, разворотная площадка на трассе Туркестан – Арыстан-баб, улучшение подъездных путей к менее известным, но исторически важным мазарам и городищам.

Забота о доступности и благо­устройстве святых мест исходит не только от государства. В регионе есть примеры частных инициатив, когда граждане на собственные средства приводят в порядок территории сакральных объектов. Так, местный житель Бауыржан Мырзатаев по собственной инициативе благоустроил территорию вокруг Башни Хызыра в Сайраме – единственной сохранившейся башни древнего города, являющейся частью мечети и минаретом. Сооружение XIX века, названное в честь пророка Хызыра, традиционно служило местом призыва верующих на молитву. Наведение порядка вокруг башни позволило придать объекту достойный и гармоничный вид.

Значимым шагом стало и открытие туристического поезда Jibek Joly, соединяющего Алматы, Туркестан, Ташкент и Самарканд. Маршрут стал символом возрож­дения древних путей Великого шелкового пути. Он позволяет путешественникам двигаться медленно и осознанно, наблюдая степи, горы и города, веками связанные торговлей и духовными традициями. Для многих паломников такая возможность становится новым форматом путешест­вия – сочетанием комфорта и глубокого исторического опыта.

Открытие нового международного аэропорта в Туркестане стало одним из самых значимых событий последних лет. Рейсы в Стамбул и Самарканд уже сегодня делают Туркестан точкой притяжения для паломников из Турции, Ирана, Узбекистана, Индонезии и Малайзии – стран, где учение Ясауи имеет огромное значение.

В ближайшей перспективе к ним прибавятся новые прямые маршруты в Бухару, Ургенч, Хиву – города, с которыми Туркестан исторически связан духовными и культурными нитями. Развитие транспортной сети позволяет формировать единую «духовную дугу» Центральной Азии – от Коньи до Туркестана и Бухары.

