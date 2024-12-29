Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили согласилась покинуть президентский дворец в воскресенье, 29 декабря, после вступления в должность нового главы государства - Михаила Кавелашвили - кандидата правящей партии "Грузинская мечта", утвержденного на этот пост по новой процедуре коллегией выборщиков.

«Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии», - цитируют Саломе Зурабишвили грузинские СМИ и Telegram-каналы.

Как передает корреспондент DW в Тбилиси, обращаясь к своим сторонникам, которые с утра собрались у президентского дворца, она раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта", которая "довела страну до тотального кризиса".

Кроме того, Зурабишвили пообещала, что будет работать над текстом документа, который станет основой для проведения в Грузии новых парламентских выборов. Ранее она неоднократно заявляла, что считает состоявшиеся 26 октября выборы, на которых победила "Грузинская мечта", сфальсифицированными.

Также она призвала "усилить фонды поддержки пострадавших, арестованных или оштрафованных в ходе акций (протеста против отклонения Грузии от курса на евроинтеграцию. - Ред.)".