Сам себе врач: чем опасно самолечение, рассказали в Минздраве

Здравоохранение
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Не секрет, что многие при незначительных недомоганиях чаще прибегают к самолечению, употребляя безрецептурные препараты, находящиеся в свободной продаже или по опыту прошлых заболеваний либо советам знакомых принимают лекарства без посещения врача. В комитете медфармконтроля Минздрава РК рассказали, почему так делать не стоит, передает Kazpravda.kz.

Фото: pixabay.com

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более половины лекарств во всем мире назначаются, распределяются или продаются ненадлежащим образом, и половина пациентов принимает препараты неправильно. 

«Если самостоятельно назначать себе и принимать лекарственные средства, заглушая таким образом симптомы заболевания, оно будет трудно поддаваться лечению и может стать хроническим.

Например, люди активно принимают обезболивающие при боли в животе. Этого категорически нельзя делать, потому что в животе могут протекать воспалительные процессы, могут быть хирургические патологии, а после обезболивающих препаратов, приглушивших симптомы, довольно сложно разобраться в ситуации. В результате лечение и выздоровление затягиваются. За упущенное время болезнь может ухудшиться и стать хронической», – предостерегли в комитете.

При вирусных заболеваниях нередки случаи применения антибиотиков. Антибиотики назначаются врачами только при крайней необходимости. Их бесконтрольное применение может вызвать привыкание. В итоге препарат теряет свою эффективность, и вылечиться становится труднее.

Особое внимание, отметили в ведомстве, стоит обратить на лекарства или биологические добавки сомнительного происхождения.

«Убеждайтесь в безопасности препаратов у сертифицированных специалистов. Также обратите внимание на наличие регистрации у лекарственного средства. Проверить это можно на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий www.ndda.kz, в разделе «Государственный реестр лекарственных средств».

Если препарат вызвал нежелательные реакции, об этом можно сообщить через мобильное приложение DariKZ. Для подачи карты-сообщения надо в разделе «Желтые карты» заполнить сведения об отправителе, пациенте и препарате, указать контактные данные, после чего нажать на кнопку «Отправить». Информация поступит напрямую в Наццентр экспертизы лекарственных средств и медизделий для анализа.

Принимайте лекарства только после консультации и по назначению врача. Не употребляйте лекарства сомнительного происхождения и доверяйте только специалистам», – призвали в комитете.

 

#здравоохранение #здоровье #безопасность #Минздрав #лекарства

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