Самая высокогорная солнечная электростанция построена в Тибете

Она расположилась на высоте 5 228 метров

Фото: © China Huadian

Китайские компании China Huadian и PowerChina завершили строительство самой высокогорной в мире солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Электростанция Caipeng Solar-Storage Power Station располагает 170 000 солнечных панелей и занимает площадь 1,4 квадратных километра. Она также оснащена аккумуляторными батареями мощностью 20 мегаватт.

Компания PowerChina построила и запустила электростанцию в эксплуатацию всего за 115 дней.