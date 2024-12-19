Самая высокогорная солнечная электростанция построена в Тибете

Энергетика , Китай , Технологии
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Она расположилась на высоте 5 228 метров

Фото: © China Huadian

Китайские компании China Huadian и PowerChina завершили строительство самой высокогорной в мире солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Электростанция Caipeng Solar-Storage Power Station располагает 170 000 солнечных панелей и занимает площадь 1,4 квадратных километра. Она также оснащена аккумуляторными батареями мощностью 20 мегаватт.

Компания PowerChina построила и запустила электростанцию в эксплуатацию всего за 115 дней. 

 

#горы #Солнечная электростанция #Тибет

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