Самодельную фитолабораторию ликвидировали в Акмолинской области

Закон и Порядок
В доме подозреваемого был обнаружен пневматический пистолет и патроны

Фото: Polisia.kz

В Аршалынском районе полицейские при координации прокуратуры Акмолинской области ликвидировали самодельную фитолабораторию, оборудованную местным жителем прямо в шкафу собственного дома, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Как сообщили в правоохранительных органах, факт незаконного обращения с наркотическими средствами был выявлен сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В рамках проведенного обыска в доме жителя села Акбулак оперативники обнаружили мини-лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений.

Помещение для культивации было замаскировано под обычный шкаф и оснащено самодельным оборудованием. По предварительным данным, мужчина самостоятельно собрал систему освещения, вентиляции и поддержания микроклимата, используя подручные материалы.

На месте полицейские изъяли семена конопли, горшки с выращиваемыми растениями, а также уже готовую продукцию. Объемы изъятых веществ и их точный состав будут установлены в ходе экспертизы.

Кроме того, в доме подозреваемого был обнаружен пневматический пистолет и патроны к нему.

По словам владельца, оружие досталось ему от родственника. Сам мужчина утверждает, что выращивал наркотические вещества исключительно для личного употребления и не занимался их распространением. Однако все его доводы в настоящее время тщательно проверяются.

По данному факту начато досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможную причастность фигуранта к другим правонарушениям.
 

#МВД #Акмолинская область #фитолаборатория

