Самое главное – избежать серьезных катаклизмов

Послание этого года содержит сис­темный принцип выработки стратегических направлений трансформации государства и общества. Начну с того момента, где Президент Казахстана сделал особый акцент на необходимости сплочения народа Казахстана. Выдвинутый им тезис «разные взгляды – единая нация» выглядит сегодня вполне актуально. После январских событий консолидация общества очень важна для достижения реальных результатов от реформ, проводимых в стране.

Не знаю, как другие, но я лично между строк Послания увидел озабоченность Главы государства тем, что принимаемые им меры вызвали у определенной группы наших граждан несогласие с его действиями, которые он обозначал в своей предвыборной платформе в 2019 году. Один из них – принцип справедливости. Но, на мой взгляд, сегодня наступило время переоценки ценностей и, если этим людям дороги интересы народа и государства, то они должны принять этот принцип, так как его основная цель – повышение материального благосостояния народа и обеспечение безопасности страны.

Тезисы о необходимости реформирования политической структуры государства и общества, их дальнейшая демократизация посредством расширения потенциальных возможностей партии и движений, компетенции СМИ посредством внесения соответствующих изменений в законодательство тоже очень важны. Полагаю, что расширение свободы СМИ означает и повышение их ответственности.

Кроме того, очень важным является утверждение о необходимости дождаться результатов расследования январских событий и тезис о том, что наказание должны понести только виновные, и ни в коем случае люди, случайно попавшие в орбиту следствия. Именно поэтому было сказано о необходимости принятия самых жестких мер в отношении сотрудников правоохранительных органов, допускающих пытки и насилие.

Что касается социальной сферы, то решение о создании Абайской и Жетысуской областей, восстановлении Жезказганской области, перенесение центра Алматинской области в Капшагай, то это, разумеется, направлено на повышение эффективности управления регионами и приближение власти к населению. Проблемы в этом плане заключались в больших расстояниях, которые тормозили решение актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием страны. Возвращение к этой оптимальной структуре позволит более эффективно решать злободневные вопросы.

Очень много говорилось о повышении роли маслихатов как местных органов народовластия, о сельских структурах самоуправления и финансирования. По примеру развитых государств можно было давно сделать вывод о том, что власть и общество сильны низовыми структурами исполнительной власти при эффективном контроле их деятельности народными избранниками – депутатами. Это решение так же, как и предложенная альтернативная форма назначения акимов с участием маслихатов, начиная с областных, очень важны для развития нашего общества по пути демократизации.

Сейчас много говорят о досрочных выборах в Парламент. Не знаю, может, я и ошибусь в своих прогнозах, но полагаю, что в этом нет необходимости. Это, на мой взгляд, вызовет у народа негативный отклик. Власть, мол, вмес­то того, чтобы заниматься улучшением жизни казахстанцев, снова занята очередными выборами на верхнем уровне. А вот реформирование структуры депутатского корпуса – Ассамблея народа Казахстана сокращает число своих депутатов до пяти человек, которые будут входить не в Мажилис, а в Сенат, – это важное, на мой взгляд, решение. Хотя и есть мнение, что однопалатный Парламент более актуален, потому что у нас не федеративное, а унитарное устройство страны, Президент Казахстана считает, что Сенат все-таки нужно сохранить как структуру, которая представляется ему необходимой, но не окончательной инстанцией при принятии законов. В Послании он несколько сузил полномочия Сената в этом вопросе до функции одобрить или не одобрить законопроекты, принятые в Мажилисе. Это тоже очень важно в плане демократизации общества.

Теперь к вопросу о партиях. Правильно, что главы исполнительных органов власти, акимы и т. д. не должны быть представителями какой-то одной партии. Переход к реальной многопартийности – вопрос будущего, но надо идти к этому.

Что касается мер по выходу из кризисной ситуации, сложившейся с учетом международной обстановки и санкциями, которые касаются наших основных партнеров по хозяйственным связям в рамках ЕАЭС, то Правительство, как мне кажется, принимает вполне своевременные и эффективные меры. Президент акцентировал в своем Послании внимание на сельском хозяйстве, потому что обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией – один из самых важнейших вопросов.

Кто-то, возможно, не найдет в Послании ответов на некоторые конкретные вопросы, но они решаются, я полагаю, в процессе текущей деятельности Правительства. Сделав главный акцент на стратегических направлениях внут­ренней политики, Президент в своем Послании ничего не говорил о внешней политике. О событиях в Украине, в частности. Но Президент Казахстана как профессиональный дипломат и бывший министр иностранных дел хорошо разбирается во внешнеполитических процессах. Следовательно, его позиция в этом вопросе выверенная и четкая. Самое главное для нас сейчас – избежать серьезных катаклизмов, проблем, которые связаны с вмешательством в дела других государств. Наш внешнеполитический контекст давно был обозначен, апробирован и надежно проверен временем, добавить что-то новое нечего. Равноудаленность от политических событий, происходящих в мире, и взаимодействие с разными государствами, которые намерены сотрудничать с нами в рамках любых союзов, – вот наша принципиальная позиция.

Если же говорить о правоохранительной деятельности, которая мне ближе всего, то в Послании прямо об этом не было сказано, но из контекста было понятно, что реформы в правоохранительной системе будут направлены и на повышение демократизации общества, и ответственности силовых структур и судебных органов за нарушение конституционных прав граждан. Кстати, было сказано о внесении некоторых изменений в Основной закон. Один из них – включение в него запрета на смертную казнь. С этим я тоже согласен.

Ну и, наконец, Президент объявил, что Казахстан уходит от суперпрезидентской формы правления. И это правильно, так как высокий уровень концентрации власти в руках Главы государства противоречит содержанию продекларированных им же полити­ческих реформ, направленных на демократизацию государства и общества.