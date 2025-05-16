Самолеты станут чаще летать из Казахстана во Вьетнам

Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Авиакомпания Air Astana запустила рейс из Астаны в Дананг

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

14 мая Air Astana выполнила свой первый рейс из Астаны в Дананг, расширив маршрутную сеть по Вьетнаму, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании

Самолет А321LR вылетел из международного аэропорта Астаны в 22:55 и прибыл в международный аэропорт Дананга в 08:25 по местному времени.

Прямые регулярные рейсы в Дананг Air Astana будет выполнять 2 раза в неделю – по средам и воскресеньям.

«Дананг — живописный прибрежный город в центральной части Вьетнама, известный своими белоснежными пляжами, достопримечательностями и удобной транспортной системой. Всего в часе от Дананга расположен исторический город Хойан, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившегося торгового порта Юго-Восточной Азии. В летнем расписании авиакомпании Air Astana количество рейсов во Вьетнам увеличено до 11»,  говорится в информации.

В настоящее время выполняются рейсы в Нячанг: 4 раза в неделю из Алматы и 3 раза в неделю из Астаны, а также в Дананг - 2 раза в неделю из Астаны, и с 4 июня будет также дважды в неделю из Алматы.

Граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.

Напомним, с марта этого года авиакомпания Air Astana открыла новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы - Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана - Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы - Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.

#КГА #Вьетнам #Air Astana #полеты #самолеты

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