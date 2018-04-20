Самозянятые и безработные получат дополнительные микрокредиты для открытия бизнеса
Инга Селезнева
Деньги, дополнительно выделенные государством на микрокредитование бизнеса, будут выдавать самозанятым и безработным. Об этом в ходе брифинга в Правительстве РК рассказал заместитель директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК Чингиз Ахметов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Основные поправки связаны с ориентацией этих денег (дополнительно выделенных на микрокредитование – прим.) на более мелкие проекты, потому что 10,5 млн тенге в городах – это весомая сумма. Поэтому мы ориентируем ее на более мелкие проекты для безработных и самозанятых. С этого года, благодаря новым поправкам, в программе могут принять участие только самозанятые, которые работают до трех лет. То есть те, кто работает после трех лет уже как ИП, в программе не смогут принять участие", – сообщил Ахметов.
Он также рассказал, что средний размер кредита по итогам прошлого года составил 10,5 млн тенге, а средний срок займа – 51 месяц.
"В основном самозанятые и безработные интересуются открытием бизнеса в сферах торговли, транспорта, услуг, а также обрабатывающей промышленности", – сказал он.
Также, по его словам, министерство теперь больше внимания уделяет кандидатурам заемщиков, и в приоритете будут предприниматели, которые прошли курсы по основам ведения бизнеса.
"Это очень важно потому что зачастую мы получаем жалобы, и незнание базовых основ ведения бизнеса приводит к очень губительным последствиям для самого бизнеса. Чтобы проекты успешно стартовали, очень желательно, чтобы предприниматель прослушал базовые курсы по ведению бизнеса. В этом году в приоритетном порядке будут рассматриваться заемщики, которые прошли обучение", – сказал спикер.