Самые курьезные автопроисшествия 2022 года по-казахстански (видео)

Общество
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Видеоподборку самых нелепых и необычных случаев на дорогах в Астане опубликовали на tg-канале POLISIA.KZ, передает Kazpravda.kz.    

Фото: Kazpravda.kz

Комичные случаи на дороге происходят не редко. 
                                                                                                                                                                                                            Столичные полицейские сделали видеоподборку курьезных ситуаций, с которыми они столкнулись в 2022 году:

Юноши ради эффектного видео устроили трюки на капоте и выложили его в социальные сети. Всех нарушителей привлекли к ответственности;

Ночные пранкеры на видеозаписи ЦОУ ДП Астаны загрузили человека в багажник. С ними провели беседу;

Необдуманные сальто 22-летнего пьяного жителя столицы закончились дорожно-транспортным происшествием. 7 суток получил парень;

Момент необычной кражи попал на видеокамеру. Стражи порядка, возможно, не смогли бы доказать, что мужчина смог унести на себе туши пяти баранов, если бы не видеозапись.

Некоторые конфликты на дорогах вызывают улыбку полицейских, когда не приводят к серьезным последствиям.

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