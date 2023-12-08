Самые популярные имена определили в Шымкенте

Лидируют Ясмин и Мухаммед. В Шымкенте проанализировали имена, которыми горожане чаще всего называют новорожденных и определили самые популярные, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Филиал «Правительства для граждан» составил топ-5 самых популярных имен для новорожденных в текущем году. Рейтинг имен для девочек возглавляет Ясмин. Именно это имя побило все рекорды в текущем году.

Следом по популярности идут София, Аирис, Айым и Медина.

«Пятерка» самых популярных мужских имен для новорожденных выглядит так: Мухаммед, Тауман, Мансур, Абубакир и Ибрахим.

С начала текущего года было выдано более 38 тыс. свидетельств о рождении детей. В филиале Госкорпорации по городу Шымкент подчеркивают, что заявку на получение свидетельства о рождении можно подать онлайн. Также заявления принимаются традиционно через ЦОН.

Заместитель директора филиала Госкорпорации по городу Шымкент Кайрат Менлибеков напоминает, что родители могут самостоятельно подать заявление на изготовление свидетельства о рождении. Сделать это можно в один клик, как проактивно, так и через приложения банков второго уровня. Государственная услуга оказывается бесплатно.

Шымкентцы предпочитают оформлять документы дистанционно, не утруждая себя лишний раз походами по инстанциями. Так, с начала текущего года, около 30 тыс. родителей оформили свидетельства о рождении детей в онлайн формате. За этот же период через ЦОНы было принято более 8 тыс. заявок на получение свидетельств.

Напомним, что с 1 июля функции отделов РАГС перешли Госкорпорации «Правительство для граждан». Прием и обработка заявлений на регистрацию брака, а также принятие решений и выдача результатов по-прежнему осуществляются сотрудниками РАГС.