© KIM KYUNG-HOON/POOL/EPA/REUTERS POOL/ТАСС

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити переизбрана на пост премьер-министра Японии. Об этом 18 февраля сообщила телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что в палате представителей Такаити получила 237 голосов. В палате советников в первом туре ей не хватило одного голоса до большинства, поэтому потребовался второй тур, где она набрала 125 голосов против 46 у лидера оппозиции.

«Второй тур в Сенате проводился впервые за 13 лет. Помимо депутатов от ЛДП и «Японской партии инноваций», за Такаити проголосовали представители Консервативной партии и несколько независимых кандидатов», — говорится в сообщении.

По данным издания, пост министра финансов заняла Катаяма Сацуки, главой МИД страны стал Мотэги Тосимицу, министром экономики Японии — Акадзава Рёсэй.

ЛДП 8 февраля победила на выборах в нижнюю палату парламента и показала лучший результат в своей истории. Это позволило партии получить контроль над нижней палатой японского парламента.