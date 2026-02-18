Санаэ Такаити переизбрали премьер-министром Японии

Политика,В мире
33
Айман Аманжолова
корреспондент

Сообщается, что в палате представителей Такаити получила 237 голосов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

© KIM KYUNG-HOON/POOL/EPA/REUTERS POOL/ТАСС

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити переизбрана на пост премьер-министра Японии. Об этом 18 февраля сообщила телерадиокомпания NHK.

Отмечается, что в палате представителей Такаити получила 237 голосов. В палате советников в первом туре ей не хватило одного голоса до большинства, поэтому потребовался второй тур, где она набрала 125 голосов против 46 у лидера оппозиции.

«Второй тур в Сенате проводился впервые за 13 лет. Помимо депутатов от ЛДП и «Японской партии инноваций», за Такаити проголосовали представители Консервативной партии и несколько независимых кандидатов», — говорится в сообщении.

По данным издания, пост министра финансов заняла Катаяма Сацуки, главой МИД страны стал Мотэги Тосимицу, министром экономики Японии — Акадзава Рёсэй.

ЛДП 8 февраля победила на выборах в нижнюю палату парламента и показала лучший результат в своей истории. Это позволило партии получить контроль над нижней палатой японского парламента.

#Япония #премьер #Такаити

Популярное

Все
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Гвардейцы встретились с ветераном Афганской войны
От планов к реальным делам
Место встречи – онлайн-платформа
Вновь в строю офицеры запаса
Один лист – одна возможность
Золото от Ризабека
Защитила от мошенников
«Ордабасы» сменил владельца
Медпомощь стала ближе
Победа над экс-чемпионкой мира
Дамба снова требует ремонта
Огнеупоры для металлургии
От миланских трасс до музейных фондов
Рынок требует перемен
Нацелены на укрепление взаимодействия
Общественное значение деятельности ученых в эпоху тоталитаризма
Сюда идут за вдохновением
AI, давай дружить!
Алгоритм ответственности: противостоять вызовам
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
В шаге от шахматной короны
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Итальянские высоты и столичный смотр
Три новые жизни
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

В Таджикистане установят автоматы для продажи золотых слитк…
11 военных убиты в результате теракта в Пакистане
В Узбекистане одобрили пожизненный срок за педофилию
Рекордную партию кокаина изъяли в Сальвадоре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]