Сближая тюркские народы Статьи 835 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, представители посольств и консульств Турции, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана, этнокультурных объединений при Ассамблее народа Казахстана, а также ученые, преподаватели и студенты университета. Было отмечено, что новая кафедра призвана стать еще одним мостом сотрудничества Казахстана и тюркского мира. Ее деятельность призвана способствовать сближению родственных тюркских народов, углублению культурно-гуманитарной и научно-технической интеграции и развитию научно-образовательных связей. Кроме того, кафедра станет центром исследований языков тюркских народов, социально-экономических и политических процессов тюркоязычных стран.



Одно из важных направлений работы кафедры ТЮРКСОЙ – подготовка конкурентоспособных специалистов в области тюркологии, которую будут осуществлять казахстанские и зарубежные высококвалифицированные преподаватели и ученые, ведущие исследования в различных областях языкознания, литературоведения, истории, политологии, философии, культурологии.



Дюсен Касеинов подчерк­нул, что ТЮРКСОЙ очень тесно сотрудничает с ЮНЕСКО. Это взаимодействие направлено не только на сохранение культурного наследия тюркских народов, но и несет огромную пользу для развития диалога культур. Свою лепту в это сотрудничество внесет и новая кафедра, которая также будет принимать участие в мероприятиях ТЮРКСОЙ. В их числе – научно-образовательные программы, крупные конференции и форумы.