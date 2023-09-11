Сборная Казахстана по футболу добилась исторического достижения

Победа над Северной Ирландией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу помогла сборной Казахстана добиться исторического достижения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Владимир Шаповалов, КФФ

Ранее за всю историю участия в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы сборная Казахстана никогда не набирала больше 10 очков, а сейчас у нее уже 12 очков после 6 сыгранных матчей.

В отборе на Евро-2024 сборная Казахстана дважды обыграла команду Северной Ирландии (1:0, 1:0), сенсационно победила Данию (3:2) и разгромила сборную Сан-Марино (3:0). Также подопечные Магомеда Адиева потерпели 2 поражения: от Словении (1:2) и Финляндии (0:1).

Напомним, 10 сентября в Астане казахстанская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года по футболу одержала победу над командой Северной Ирландии и вернулась на 2-е место в своей подгруппе.

На матче присутствовали глава государства Касым-Жомарт Токаев и знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин.

После игры президент РК лично поздравил наших футболистов и прокомментировал победу сборной Казахстана.