Сборная Казахстана по хоккею стала чемпионом Азии

В заключительном матче отечественные хоккеисты разгромили японцев со счетом 5:1 и стали победителями турнира, передает Kazpravda.kz

Фото: icehockey.kz

Дубль в составе сборной Казахстана оформил Евгений Рымарев (8-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забросили Егор Наместников (30-я), Владимир Гребенщиков (45-я) и Евгений Королинский (59-я); у японцев отличился Таига Ирикура (43-я).

Таким образом, отечественная сборная набрала шесть очков в трех матчах и стала победителем чемпионата Азии, который проводился впервые в истории.

Сборная Японии также закончила выступление на турнире с шестью очками, но определяющим показателем в соперничестве с Казахстаном стала личная встреча.

Ниже в турнирной таблице расположились Южная Корея — четыре очка и Китай — два очка.



