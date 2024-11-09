Сборная Казахстана по хоккею стала чемпионом Азии
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В заключительном матче отечественные хоккеисты разгромили японцев со счетом 5:1 и стали победителями турнира, передает Kazpravda.kz
Дубль в составе сборной Казахстана оформил Евгений Рымарев (8-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забросили Егор Наместников (30-я), Владимир Гребенщиков (45-я) и Евгений Королинский (59-я); у японцев отличился Таига Ирикура (43-я).
Таким образом, отечественная сборная набрала шесть очков в трех матчах и стала победителем чемпионата Азии, который проводился впервые в истории.
Сборная Японии также закончила выступление на турнире с шестью очками, но определяющим показателем в соперничестве с Казахстаном стала личная встреча.
Ниже в турнирной таблице расположились Южная Корея — четыре очка и Китай — два очка.