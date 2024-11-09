Сборная Казахстана по хоккею стала чемпионом Азии

Хоккей
48

В заключительном матче отечественные хоккеисты разгромили японцев со счетом 5:1 и стали победителями турнира, передает Kazpravda.kz

Фото: icehockey.kz

Дубль в составе сборной Казахстана оформил Евгений Рымарев (8-я и 28-я минуты), еще по одной шайбе забросили Егор Наместников (30-я), Владимир Гребенщиков (45-я) и Евгений Королинский (59-я); у японцев отличился Таига Ирикура (43-я).

Таким образом, отечественная сборная набрала шесть очков в трех матчах и стала победителем чемпионата Азии, который проводился впервые в истории.

Сборная Японии также закончила выступление на турнире с шестью очками, но определяющим показателем в соперничестве с Казахстаном стала личная встреча.

Ниже в турнирной таблице расположились Южная Корея — четыре очка и Китай — два очка. 


 

#Казахстан #Азия #Япония #хоккей

Популярное

Все
В МЧС предупредили рыбаков
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Фуры двинулись в обход мегаполиса
До золота рукой подать
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело
Больничный теперь не подделаешь
Кто и как охотится за нашими детьми?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Казахстан завоевал еще два «золота» молодежного чемпионата мира по боксу
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного ЧМ по боксу
Лекарство от свободы: как эффективно бороться с «вирусом» информационной вседозволенности
Создатель Linux рассказал, что на самом деле представляет собой современный ИИ
Регулировать потоки трудовых ресурсов договорились ЕАЭС и МОМ
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Строительство заводов оживит экономику области Абай
Что такое инвойс и зачем он необходим при покупке товаров из Китая?
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Премий для госслужащих больше не будет
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Первый в истории чемпионат Азии по хоккею с шайбой пройдет …
Нурлан Оразбаев занял должность генерального директора «Бар…
Представлено расписание матчей чемпионата Азии по хоккею в …
Исторический чемпионат Азии по хоккею пройдет в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]