Сборная Казахстана по таеквондо завоевала 11 медалей на Bulgaria Open - 2026

Спорт
136

Казахстанцы заняли второе место в общекомандном зачёте

Фото: пресс-служба НОК РК

Одиннадцать медалей завоевала сборная Казахстана по таеквондо на международном турнире Bulgaria Open-2026, прошедшем в Софии (Болгария), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Обладателями "золота" стали Еркебулан Енсегенов (до 54 кг), Тогжан Казнабек (до 57 кг), Жавохирхон Исламов (до 58 кг), Эльдар Биримбай (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг).

В весовой категории свыше 87 кг Бейбарыс Каблан завершил турнир с серебряной медалью.

Бронзовыми призёрами стали Айдана Кумартаева (до 46 кг), Жанель Султангалиева (до 46 кг), Нодира Ахмедова (до 49 кг), Жазира Иссина (до 57 кг), Батырхан Кусетов (до 80 кг).

Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачёте. Первое место заняла Россия, третьей стала Иордания.

 

#турнир #медали #таеквондо

Популярное

Все
За 40 минут будут доезжать астанчане от Нурлы жола до аэропорта
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов
Экс-директора столичной школы осудили за крупные хищения
Приоритеты боевой подготовки ВС определили в МО
Капризы весны: резкая смена погоды ожидается в республике
Цена на золото растет на фоне обострения на Ближнем Востоке
Кувейтская фондовая биржа приостановила торги
Четыре золотые медали завоевали казахстанские боксеры на «Кубке Странджа»
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос
Сотрудники стройкомпании предстанут перед судом за двойные продажи квартир в Астане
Семь казахстанцев выступят на Паралимпиаде в Италии
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Комплексный подход к свободе слова
Аида Балаева: Речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны
Кабинеты помощи пострадавшим от насилия детям создадут в Казахстане
Казахстан присоединился к рекомендации ОЭСР по публичной добропорядочности
Новая Конституция формирует прочную основу для раскрытия потенциала молодежи – Маулен Ашимбаев
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Нефть резко подорожала из-за эскалации на Ближнем Востоке
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы - Евгений Больгерт
Новая Конституция – новые возможности
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Новая архитектура доверия и развития
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
На основе идеи человекоцентричности
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Борцовские поединки в столице
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна

Читайте также

Казахстанские таеквондисты завоевали 11 медалей на междунар…
Казахстанская конькобежка установила историческое достижени…
Два казахстанских боксера поборются за выход в финал «Кубка…
Казахстанская конькобежка выиграла третье «золото» на юниор…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]