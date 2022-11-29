Сборная Казахстана впервые поднялась на пьедестал во всех программах на ЧМ по гимнастике

Спорт

Завершился чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике, на котором казахстанские гимнастки стали бронзовыми призерами в командном первенстве в категориях "сеньоры" и "юниоры".

Фото Федерации эстетической групповой гимнастики

На чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике, который в этом году прошел в австрийском городе Грац, сборная Казахстана впервые поднялась на пьедестал во всех программах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики.

Казахстанские гимнастки стали бронзовыми призерами в командном первенстве в категориях "сеньоры" и "юниоры".

Бронзовые призеры в командном первенстве в категории Сеньоры:

Команда "Кармелита", город Шымкент (Елизавета Шарая, Сабина Елюбаева, Аида Жақсыбек, Элина Кан, Сагдана Пайзханова, Саида Патшахан, Сания Турдыбай), тренер Любовь Боброва и хореограф Виолетта Керхер;

Команда "Кербез", город Алматы (Адель Омарова, Анна Клишина, Элика Мельниченко, Томирис Нуркасимова, Самира Смакова, Алёна Клишина, Елизавета Булатова), тренеры Заира Жакупова и Алуа Кабдыжалелова;

Команда "Афролита", город Астана (Мадина Казбек, Дильназ Аркабекова, Дильназ Кенжеханова, Аяла Жексенби, Анель Еслбаева, Мадина Тельманова, Жанель Туленова), тренер Анна шаляпина.

Бронзовые призеры в командном первенстве в категории Юниоры:

Команда "Sunrise", город Алматы (Амина Бейганова, Томирис Болат, Алтынай Нуркенқызы, Амиля Кунанбаева, Анель Нурсултан, Айлин Максутова, Аделия Турсынкожа), тренеры Жаннет Жабоева и Мадина Муталиев;

Команда "Кербез Элит", город Алматы (Малика Султанова, Асем Шаймуханбет, Аймекен Дуйсен, Аяулым Асылбек, Анастасия Гренц, Амина Муканова, Асия Атабаева, Алима Ахметжанова), тренеры Заира Жакупова и Алуа Кабдыжалелова;

Команда "Самрук", город Астана (Амина Тастанбек, Аружан Шамшина, Инкар Байронова, Микаэлла Ошаганова, Анар Мухамедгалиева, Дарина Акшулакова, Айзара Абильдинова, Акбота Токанова, Медина Абдибаева, Валерия Лукьянова, Адина Исабекова), тренер Асель Тастанбекова.

Также в рамках чемпионата мира прошел международный турнир IFAGG Trophy, в котором команда "Alan Junior" из Астаны поднялась на третью ступеньку пьедестала почета. Состав команды: Аиша Мухитбекова, Рауана Альбекова, Варвара Кондратенко, Дарина Нақып, Ислана Русланқызы, Арайлы Мырзатаева, Адина Орынбай, Әлнұр Болатбек), тренер Зарина Давлетьярова.

"Борьба между командами из разных стран была напряженной, конкуренция очень высокая. Наши спортсмены с честью представили Казахстан на международной спортивной арене, показав блестящий результат проделанной командной работы: тренерского состава, хореографов и самих гимнасток. Все представители страны выполнили поставленные перед ними задачи и впервые завоевали бронзовые медали чемпионата мира", - прокомментировала итоги выступлений казахстанских гимнасток в Граце главный тренер РК по этому виду спорта Венера Джайлауова.

Как отмечают в федерации, это второй большой успех казахстанских гимнасток на международной арене нынешней осенью: в конце октября на чемпионате Азии в Куала-Лумпур в активе сборной РК, состоящей из команд разных возрастов, было завоевано 5 золотых, 5 серебряных и одна бронзовая медали при том, что на континентальном первенстве в Малайзии разыгрывалось всего 6 медальных комплектов. То есть, казахстанские гимнастки полностью доминировали на этом турнире, хотя развивать этот вид спорта в нашей стране начали только в 2017 году.

"Хочется отметить отличную подготовку и успешное выступление наших команд, все они прошли соревнования на одном дыхании и были настроены на самые высокие результаты. Нам удалось добиться таких высоких результатов за сравнительно короткий период, и нынешние две бронзовые медали на чемпионате мира в Австрии для нашей страны – настоящий прорыв в истории гимнастики, а также стимул для дальнейшего роста и развития эстетической групповой гимнастики в Казахстане", - говорит президент Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Мадина Бектурганова.

Следующий чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике пройдет в ноябре 2023 года в Алматы, добавили в федерации.

 

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