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Счастье в каждом доме
Любовь Доброта, Шымкент

Заливистая мелодия кюя «Балбырауын» разлетается над центральным парком, перекрывая шум фонтана и утренние рулады птиц.

Профессиональный музыкант Дюйсентай Анашов со своими начинающими домбристами заставляет прохожих замедлить шаг и прислушаться к звукам музыки.

– Кюй «Балбырауын» Курмангазы – одно из моих самых любимых произведений, – приз­нается Дюйсентай Анашов, как только отзвучали последние аккорды. – Этим кюем четыре года назад мы открывали выс­тупление сводного оркестра домбристов, приуроченного к Национальному дню домбры. В тот год его отмечали впервые. Я был дирижером, и мне подчинялись 600 юных музыкантов, которые с трудом вместились на ступеньках при входе в дендропарк. Незабываемое событие! Безмерно рад, что в моей биографии есть такой факт.

Музыкант считает, что домб­ра, как никакой другой музыкальный инструмент, подходит для массового исполнения. В этом он не раз убеждался, еще будучи студентом казахской нацио­нальной консерватории. На втором курсе его включили в состав Казахского государственного академического оркест­ра народных инструментов им. Курмангазы. Такой чести после тщательного отбора была удостоена всего пара-тройка студентов, для которых открылась возможность выступать с концертами во многих странах.

Раскрыться врожденному таланту помог опыт. До консерватории выпускник Жетысайского культпросветучилища успел поработать преподавателем домбры в музыкальной школе, а первое признание как виртуоза к нему пришло еще в школьные годы. И подтверждение тому – десятки грамот и дипломов победителя международных, республиканских и региональных конкурсов.

Сейчас Дюйсентай Сатылганович на заслуженном отдыхе, но с домброй не расстается. Ведет сразу три кружка домбристов, обу­чая школьников навыкам игры на национальном инструменте. Он один из тех, кто ратует за всеобщее обучение игры на домбре, считая, что освоить инструмент под силу каждому школьнику. Такая наука позволит не только изучить ноты, погрузиться в национальное музыкальное искусство, но и выработать у ребят очень важные черты характера – усидчивость, внимательность, терпение. Эти качества нужны в любой профессии.

Один кружок несколько лет назад был организован в Шымкентской школе-гимназии № 26 им. Жамбыла, другой – в высшем колледже «Болашак». Третий тоже был на базе одной из городских школ, но несколько лет назад директор решил, что учебному заведению он ни к чему.

– Мои мальчишки и девчонки были очень расстроены таким поворотом, ведь кто-то на тот момент учился два, а кто-то и все три года, – вспоминает Дюйсентай Анашов. – Им было жаль бросать уроки музыки, да и мне не хотелось расставаться с ними, мы сдружились. Они привыкли к моим требованиям, хотели учиться только у меня. И тогда я решил проводить занятия непосредственно у себя дома. Моих домочадцев долго уговаривать не пришлось: все они живут в мире музыки, и нет для них другого такого инструмента, который бы передавал состояние и эмоции человека.

Со временем юные домбристы решили организовать ансамбль. Назвали его «Казына». В таком составе они принимают участие в концертах и конкурсах, не раз завоевывали Гран-при и призовые места.

Даниял Мухаммадулы учиться играть на домбре начал с 12 лет. Первые аккорды сделал по онлайн-урокам, найденным на YouTube. А потом познакомился с Дюйсентаем Анашовым и с тех пор учится у маэстро. В этом году парень окончил школу. Мечтает стать учителем физкультуры, но расставаться с домброй не собирается.

Да и как это можно сделать, если в доме целых пять музыкальных инструментов! И вся семья, начиная с бабушки, виртуозно владеет домброй. И все освоили игру самостоятельно, без нотной грамоты, на слух. Даниял стал первым в семье, кто это делает при помощи профессионала.

– С домброй в руках я отдыхаю, – откровенно признается Даниял Мухаммадулы. – Душа отправляется в полет, когда я играю кюй «Сарыарка» Курмангазы. Это мое любимое музыкальное произведение.

Для десятиклассницы средней школы № 130 Акнур Шекербек нет прекраснее мелодии «Көңіл толқыны» Секена Турысбекова. Причем исполняет она произведение независимо от наст­роения, считая эту мелодию целой историей, заставляющей пережить всю гамму чувств. Девушка не планирует связывать свою жизнь с музыкальным искусством, но и без домбры, учиться игре на которой стала по настоянию отца, свое будущее не мыслит.

А вот для Данияла Азимхана уроки домбры в кружке стали тропинкой в профессиональный мир музыки. Студент Южно-Казахстанского музыкального колледжа выбрал специальность «хоровое дирижирование», поз­воляющую расширить творчес­кие возможности и способности, освоить новые музыкальные инструменты.

Восьмиклассник Шадияр Курбанкожа играет на домбре, дос­тавшейся по наследству от дедушки. Аксакал и сам время от времени берет в руки инструмент, чтобы не потерять навыки.

– В нашем доме домбры раньше не было, пока я не пришел заниматься в школьный кружок, – признается Бекбол Адасбеков. – А как только родители увидели, что мне это реально нравится, оценили мою увлеченность, то подарили инструмент. Так что я в определенной степени родоначальник игры на домбре в нашей семье. Теперь я не только репетирую, но и обязательно показываю свое мастерство, когда в дом приходят гости. Родители счастливы, и мне нравится.

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