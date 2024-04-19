Сделки с недвижимостью следует проверять –эксперт

Недвижимость
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Асет Сыздыков

Юридический консультант дал советы, как не попасть на удочку жилищных мошенников

коллаж Натальи Ляликовой

Юридический консультант по гражданским и административным делам Арстан Уахипов отмечает, что в последние годы растет число фактов мошенничества в сфере недвижимости в Казахстане. При этом преступные схемы довольно разнообразны. Среди особенно «популярных» – подделка документов, фиктивные сделки с объектами недвижимости.

– Чаще всего мошенники изощ­ренно манипулируют данными о собственности, создавая видимость легальности сделки, в то время как она фактически недействительна, – поясняет юрист. – Участники схем обычно действуют скоординированно. В их числе и сами владельцы недвижимости, которые становятся соучастниками мошенничества.

Проблему роста жилищных обманов Арстан Уахипов видит в недостаточных прозрачности и контроле при регистрации недвижимости. Все это на руку преступникам, которые прекрас­но знают многие законодательные лазейки.

– Сегодня, например, недос­таточно строгие требования к проверке подлинности докумен­тов, малопрозрачен процесс регистрации сделок, – отмечает Арстан Уахипов.

В итоге пострадавшие граждане теряют свои миллионные сбережения, попадают в сложные юридические споры, страдают психологически, у некоторых рушатся семьи и родственные отношения. А для государства это влечет убытки в виде потери налоговых поступлений и ухудшения инвестиционного климата.

Юристы и адвокаты играют важную роль в предотвращении и борьбе с мошенничеством.

– Наша задача состоит не только в защите прав и интересов клиентов, но и в предоставлении им квалифицированного юридического совета и помощи в сделках с недвижимостью. Мы осуществляем тщательный анализ документов и юридическую проверку имущества, чтобы исключить риски. Делаем акцент на необходимости осознанного подхода к заключению договоров, проверке документов и внимательному анализу всех условий сделки, – заявляет наш собеседник.

Когда по одному и тому же объекту недвижимости осуществляется несколько сделок в течение короткого отрезка времени, было бы правильным связаться с прежним владельцем и убедиться, что при покупке дома или квартиры нет подводных камней. Ведь бывает и так, что в правовом поле вроде бы все в порядке, квартира или дом «чис­тые», без обременений, а потом всплывают некие подробности, которые меняют все, оставляя добросовестного покупателя за бортом.

Юридический консультант привел кейс Гайдара Мурзанова. Этнический казах долгие годы жил и работал в России, где стал известным предпринимателем. В 2020 году Гайдар Мурзанов решил переехать с семьей в Казах­стан. Мужчина хотел использовать свой предпринимательский опыт для реализации бизнес-проектов на исторической родине. Он решил инвестировать средства в недвижимость Казахстана, приобретя несколько квартир. Однако одна из них стала предметом юридического спора.

– История этой квартиры такова: гражданка А. продает свою квартиру гражданину Б. Они ранее были знакомы и, помимо договора купли-продажи, заключают договор займа. При продаже данной квартиры нотариус не выставил ограничений на ее продажу. Однако, по утверждению гражданки А., вся сумма за спорную квартиру не была передана ей гражданином Б., – объясняет схему Арстан Уахипов.

В январе 2022 года Гайдару Мурзанову предложили приобрести квартиру в Астане за 32 млн тенге. Объявление было на популярном сайте по продаже недвижимости. Ничего не подоз­ревающие Гайдар и его супруга приобрели квартиру в черновом варианте, заключили сделку при нотариусе и передали всю сумму тому самому гражданину Б.

– Важно отметить, что к моменту сделки на данное имущество не было никаких обременений, – продолжает юрист. – После завершения дорогостоящего ремонта в квартире, в апреле 2022 года, супругу Гайдара вызвали в граж­данский суд города Астаны по обращению прежней хозяйки квартиры – гражданки А. Она сообщила о признании сделки недействительной и утверждала, что не получила денежные средства от гражданина Б. Верховный суд повторно рассмотрел дело. И ранее вынесенные решения были отменены (!), объявлена необходимость более детального расследования происхождения денежных средств.

В результате судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны вынесла решение, которым был удовлетворен иск гражданки А. в полном объеме. В январе 2024 года потерпевшие подали кассационную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РК, но им и там было отказано.

Проанализировав данный кейс, Арстан Уахипов предлагает принять ряд конкретных мер. В первую очередь это усиление законодательства, введение более строгих процедур проверки документов и подписей. А во-вторых – повышение прозрачности процесса сделок.

– Государство должно принять строгие меры и усилить контроль за риелторской деятельностью, включая введение лицензирования и регулирование деятельности «черных» риелторов. Это поможет повысить ответственность и минимизировать риски. Необходимо уделить внимание совершенствованию механизмов регистрации собственности и контролю за сделками с недвижимостью с целью предотвращения возможных злоупотреблений, – уверен юрист.

По его словам, работа в этой сфере требует совместных усилий государства, адвокатов и других заинтересованных сторон.

#недвижимость #сделка #эксперт

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