Сегодня модно быть здоровым

Статьи,Здоровье
Павел Ильин, Астана

Раннее выявление заболеваний – приоритет развития поликлинической службы страны

фото с сайта 7emxana

Развитие профилактической медицины справедливо считается ключевым направлением реформирования всей системы здравоохранения. Скрининговые программы и обязательное социальное медицинское страхование становятся основой для раннего выявления заболеваний, снижения смерт­ности и повышения качества жизни населения.­ В условиях системы ОСМС пациенты проходят профилактические обследования бесплатно, однако ключевую роль играет осознанное отношение к собственному здоровью. Именно поэтому медорганизации усиливают информационно-­разъяснительную работу, напоминая о сроках прохождения скринингов, значении ранней диагно­стики и преимуществах профилактического подхода перед лечением запущенных форм заболеваний.

Городская поликлиника № 7 – одно из ведущих учреждений первичной медико-­санитарной помощи столицы, активно внедряющее современные скрининговые обследования и стремящееся к полной, насколько это возможно, цифровизации медуслуг. Особое внимание здесь уделяется обеспечению доступности медицинской помощи и повышению грамотности населения в вопросах здоровья.

Сотрудники поликлиники уверены: сейчас важнейшим из профилактических осмот­ров является онкологический скрининг. Именно он позволяет выявлять опасные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

– Безусловными приоритетами нашей работы остаются онкоскрининги: раннее выявление рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака. Эти программы уже доказали свою эффективность и ежегодно спасают тысячи жизней, – отмечает заместитель директора поликлиники по медицинской части, врач-педиатр высшей категории Асем Тиштенова.

С конца прошлого года в Казахстане внедряется новый вид скрининга, который в ближайшем будущем должен получить самое широкое распространение. Речь идет о раннем выявлении нарушений мозгового кровообращения у мужчин в возрасте от 50 до 76 лет (с интервалом в два года), не состоящих на динамическом наблюдении по цереброваскулярным заболеваниям. Этот скрининг направлен на раннее выявление поражений сосудов головного мозга, в том числе рисков инсульта.

По словам Асем Тиштеновой, внедрение подобных обследований позволит перейти от лечения последствий к предупреждению тяжелых состояний, которые нередко приводят к инвалидности. Кроме того, профилактика заболеваний сегодня рассмат­ривается не только как забота о здоровье человека, но и как экономически эффективный подход.

– Профилактика – это инвестиция. Она снижает потребность в дорогостоящем лечении, госпитализации и экстренной помощи, а главное – позволяет людям дольше оставаться активными и трудоспособными, – говорит доктор.

Цифровизация медицины кардинально меняет привычные подходы к диагностике, лечению и взаимодействию с пациентами. Электронные медкарты, телемедицинские консультации, автоматизированные системы записи и элементы искусственного интеллекта уже стали неотъемлемой частью повседневной работы поликлиники. Внедрение цифровых инструментов повышает точность диагностики, сокращает время обработки данных и помогает врачам принимать более взвешенные клинические решения. ИИ уже применяется при расшифровке лучевых исследований, изучении лабораторных анализов и выявлении рисков хронических заболеваний на ранних этапах.

Однако технологии ни в коей мере не заменяют врача – они становятся его помощниками. Освобождая медиков от рутинной работы, цифровые сервисы позволяют им сосредоточиться на живом общении с пациентами.

– Мы все активнее работаем в тандеме с продуктами искусственного интеллекта, но принятие окончательного решения всегда было и остается прерогативой врача. Ни одна программа не заменит клиническое мышление, опыт и ответственность специалиста. Пациенту важно не только получить точный диагноз, но и почувствовать, что его слышат и понимают. А этого, какой бы совершенной ни была та или иная машина, невозможно достичь без живого человеческого участия, – уверена Асем Тиштенова.

По мнению работников поликлиники, существенным шагом в реформировании системы здравоохранения стало включение в пакет ОСМС 25 хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. Среди них – детский церебральный паралич, артериальная гипертензия, сахарный диабет, хронические заболевания легких, почек,­ органов пищеварения, костно-­мышечной системы и соединительной ткани.

– Для пациентов это принципиально новый уровень доступности медицинской помощи. При наличии статуса застрахованного человек получает возможность регулярно сдавать анализы, проходить диагностические обследования, консультироваться у узких специалистов, получать плановое лечение и лекарственное обеспечение без дополнительной финансовой нагрузки, – поясняет Асем Калихайдаровна.

Говоря о будущем, специалисты единодушны: основными приоритетами развития поликлинической службы остаются профилактика заболеваний и формирование культуры осознанного отношения к здоровью. Сотрудники поликлиник все чаще выступают в роли консультантов и наставников, помогая понять значимость прохождения регулярных осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций. Так на наших глазах происходит переход к новому – партнерскому – типу взаимоотношений, главной особенностью которого является разделение ответственности за состояние здоровья между врачом и пациентом.

– Сегодня действительно модно быть здоровым. Наша задача – создать все условия, чтобы профилактика стала привычной частью жизни каждого человека, такой же, как забота о питании или физическая активность, – резюмирует Асем Тиштенова. – И от того, какое развитие получит в дальнейшем система профилактических мероприятий, будет зависеть будущее всего отечественного здравоохранения.

#Астана #медицина #профилактика #поликлиника

