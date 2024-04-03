Секретари СБ стран ШОС подтвердили свою нацеленность на обеспечение региональной безопасности

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Астане под председательством казахстанской стороны состоялась девятнадцатая встреча секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Главы делегаций приветствовали Иран в качестве полноправного члена ШОС, а также предстоящее вступление в Организацию Республики Беларусь.

«Секретари советов безопасности обсудили вопросы дальнейшего развития механизмов сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, транснациональной организованной преступности, а также взаимодействия в сфере международной информационной безопасности.

Участники встречи решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, призвав международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с этим злом», - говорится в сообщении.

Была подчеркнута необходимость дальнейшего совершенствования взаимодействия по реагированию на угрозы террористического, сепаратистского и экстремистского характера, включая противодействие трансграничной организованной преступной деятельности и пресечение каналов незаконной миграции, в том числе используемых в террористических целях.

Секретари советов безопасности подтвердили свою нацеленность на совместное обеспечение региональной безопасности и стабильности.

По итогам подписан Протокол девятнадцатой Встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Очередная Встреча секретарей советов безопасности государств – членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике.

В мероприятии приняли участие секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, советник премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджит Довал, секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбар Ахмадиан Бабаки, лен Гочсударенного состввета, министр общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохун, секретарь Совета Безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов, секретарь отдела национальной безопасности при офисе премьер-министра Исламской Республики Пакистан Вакар Ахмад, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзода, секретарь Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктор Махмудов.

От постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества во встрече участвовали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев, от государств-наблюдателей при ШОС – государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович и секретарь Совета национальной безопасности Монголии Бямбажаргал Алтангэрэл.

На полях мероприятия также состоялись двусторонние встречи секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан с генеральным секретарем ШОС, а также с главами делегаций Республики Индия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Монголии.

#ШОС #Акорда #секретари советов безопасности

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