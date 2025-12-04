Село должно иметь голос

Статьи,Мнения
29
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

После выступления на диалог-платформе сельских акимов глава Вагулинского сельского округа Кызыл­жарского района СКО Ирина Шишкина призналась, что разговор с Президентом – не только возможность обозначить проблемы, но и шанс задать новый темп развитию приграничных сел.

фото акимата СКО

Мыслей после форума много, и все они сводятся к одному – сельские территории должны иметь больше самостоятельности, инструментов и доверия.

– Уезжала с форума с ощущением, что нас услышали, – заметила Ирина Сергеевна. – Когда поднимаешься на трибуну перед Президентом, думаешь не о себе – думаешь о своем округе, людях, которые верят, что перемены возможны. Я сказала вслух то, о чем сельские акимы говорят между собой каждый день: нам нужны инструменты. Полноценные, современные, реальные.

Государственные программы действительно меняют село. Семь молодых педагогов, фельдшер – это не просто цифры, это люди, которые выбрали округ местом работы и жизни.

– Я сама когда-то вернулась в родные мес­та по программе «С дипломом – в село!» и не думала, что стану акимом. Но теперь вижу: женщины могут строить карьеру, не уезжая из родного аула. Это важно, особенно для девочек, которые сегодня учатся в нашей школе и уже видят такие примеры, – считает Ирина Шишкина.

Вагулинский сельский округ – маленький, но у него есть амбиции. В двух из пяти его сел впервые за десятилетия заасфальтированы все дороги. Практически завершено обеспечение чистой питьевой водой. Улицы освещены, устанавливаются камеры видеонаблюдения – все это реальные изменения, произошедшие благодаря программе «Ауыл – ел бесігі».

– Для нас важен каждый шаг вперед. Когда на Национальном курултае прозвучало поручение разработать закон о развитии приграничных районов, я почувствовала настоящую надежду. Такие округа, как наш, нуждаются в новом импульсе, чтобы люди видели перспективы и оставались жить на ­своей земле. При этом реальность остается непрос­той: доходы нашего округа составляют 21 миллион тенге, а расходы – в пять раз больше. Мы благодарны области и району за поддержку, но зависимость от дотаций сдерживает развитие. Усиление бюджетов четвертого уровня позволило бы решать насущные задачи быстрее и эффективнее, – говорит Ирина Сергеевна.

Если на территории округа работают юридические лица, логично, чтобы часть их налогов оставалась в распоряжении акимов. Это не просьба о дополнительных средствах, а вопрос справедливости и эффективности, считает Ирина Шишкина. Наша команда, говорит она, участвовала в разработке концепции развития сельских территорий, есть понимание, что такие меры укрепят экономику села и повысят самостоя­тельность акиматов.

– Мы создали цифровое рабочее мес­то акима – на одном экране ­собраны ключевые показатели развития. Это действительно помогает. Но без доступа к государственным базам данных остаются белые пятна – нет единой информации о социальном статусе жителей, налоговых отчис­лениях. Это затрудняет принятие адресных решений. Президент поручил ускорить решение данного вопроса, и для села это огромный шаг вперед, – подчеркивает аким.

По ее мнению, сельские акимы – не просто исполнители. Они – инициа­торы изменений.

– Мы знаем свои территории, их сильные и проблемные стороны, – отмечает Ирина Шишкина. – Уезжая с форума, я почувствовала не только ответственность, но и уверенность. Нас услышали. Теперь важно оправдать доверие людей, которые живут рядом и ждут конкретных шагов. Село должно иметь голос – и теперь этот голос стал громче…

