Фото: Областной акимат

Оба объекта строились в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» и профинансированы за счет областного бюджета и средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.

Медпункт в селе Шокысу Кишикумского сельского округа рассчитан на прием до 20 человек в смену. На его строительство было направлено 126,5 млн тенге, из которых 46,1 млн – из областного бюджета и 74,5 млн – из Специального фонда. В селе Сарысай Бершугирского сельского округа новый медпункт с пропускной способностью 25 человек в смену обошелся в 133,8 млн тенге, 97,4 млн из которых выделены из Специального фонда.

Местные жители выразили благодарность за создание новых условий для получения медицинской помощи в селах.

- Мы очень рады, что теперь в нашем селе есть место, где можно получить качественную медицинскую помощь без лишних сложностей. И если вдруг человек заболеет, ему не надо будет выезжать в райцентр в больницу. У нас работают хорошие медсестры. Им большая благодарность за их профессионализм и заботу о каждом жителе, - сказала на открытии медпункта жительница села Сарысай Дарига Альмуратова.

На церемонии открытия аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов подчеркнул важность новых объектов для сельчан.

- Обеспечение жителей отдаленных сел качественными медицинскими услугами – приоритетная задача. Эти проекты укрепляют инфраструктуру здравоохранения и повышают качество жизни населения, - отметил аким района.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения области Серика Тажгулова, в этом году в регионе строилось 11 объектов первичной медико-санитарной помощи за счет средств Специального государственного фонда. На их строительство выделено 1,7 млрд тенге, из которых 1,3 млрд тенге – это возвращенные активы.

На сегодняшний день уже сданы 9 объектов здравоохранения. Работы продолжаются в селе Кайынды Мугалжарского района и в селе Тогыз Шалкарского района.

Ввод в эксплуатацию этих объектов обеспечит жителям отдаленных сел более быстрый и удобный доступ к медицинской помощи, а также создаст современные условия для работы медиков и укрепит сеть здравоохранения в регионе.