Сельский мегаскворечник Общество 16 февраля 2024 г. 0:30 2 Роза Мустафина В небольшом селе Павлодарской области построили самый большой в мире скворечник фото Даниила Гельгорна В этом уверен его создатель Даниил Гельгорн. Почему именно благодаря дому для птиц решил прославиться сам и рассказать миру о своей родной Богдановке молодой человек? А потому что свои первые шаги в бизнесе в 18 лет он начинал именно мастеря скворечники. – Знаю, что в школе часто детям дают задание сделать скворечники, поэтому решил начать с них. Моими основными покупателями были родители, которые либо не хотели, либо не умели их делать. Мне даже скидывали грамоты учеников, занявших призовые места благодаря моим скворечникам, – улыбаясь рассказывает 25-летний Даниил Гельгорн. Спустя семь лет у сельчанина родилась идея построить самое большое в мире искусственное гнездовье. Необычное строение можно увидеть на instagram-странице жителя Богдановки. Для начала он разузнал, где еще были построены гиганты-скворечники. Как оказалось, целый птичий дом высотой около трех метров построен в России и он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Но есть еще один – пятиметровый. Правда, он официально не зарегистрирован. – Мы же его в два раза переплюнули, но пока никто не регистрировал наш скворечник, ищем компетентных людей, чтобы помогли нам это сделать, – поделился молодой человек. Как рассказал Даниил, двухэтажный скворечник собирал вместе с другом полных четыре дня. Сколько на него ушло леса и гвоздей, не считали. Высота дома для пернатых – 6,5 метра, по «наружке» ширина – 2,1 метра на 2,1 метра, высота потолка – 3 метра. В нем есть лестница, чердак, со временем появится смотровая площадка. Возможно, что скворечник утеплят. – Если честно, он не рассчитан на то, чтобы в нем жили птицы, потому что нет таких птиц. Но я не против, если они поселятся, – сообщил Даниил Гельгорн. Есть и такой вариант – вокруг гигантского скворечника на деревьях разместить обычные, чтобы привлечь птиц в село, создать атмосферу леса. Но пока это все в перспективе. – Я знаю, что никаких наград Книга рекордов Гиннесса не дает, но в целом, если бы каждый человек попытался хотя бы раз в жизни побить какой-либо рекорд, было бы очень круто, – уверен Даниил Гельгорн. Молодой человек занимается производством мебели, в том числе садовой, строительством торговых павильонов, бытовок и даже домов в разных стилях, таких как А-фрейм и барнхаус. К слову, в декабре 2023 года в центре Богдановки появилась большая горка, на ее строительство скинулись всем селом и собрали 220 тыс. тенге. Этапы ее возведения освещались в социальных сетях. Инициатором строительства была тоже сельская молодежь. #Богдановка #Даниил Гельгорн #скворечник