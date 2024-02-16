Сельский мегаскворечник

В этом уверен его создатель Даниил Гельгорн. Почему именно благодаря дому для птиц решил прославиться сам и рассказать миру о своей родной Богдановке молодой человек? А потому что свои первые шаги в бизнесе в 18 лет он начинал именно мастеря скворечники.

– Знаю, что в школе часто детям дают задание сделать скворечники, поэтому решил начать с них. Моими основными покупателями были родители, которые либо не хотели, либо не умели их делать. Мне даже скидывали грамоты учеников, занявших призовые места благодаря моим скворечникам, – улыбаясь рассказывает 25-летний Даниил Гельгорн.

Спустя семь лет у сельчанина родилась идея построить самое большое в мире искусственное гнездовье. Необыч­ное строение можно увидеть на instagram-странице жителя Богдановки.

Для начала он разуз­нал, где еще были построены гиганты-скворечники. Как оказалось, целый птичий дом высотой около трех метров построен в России и он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Но есть еще один – пятиметровый. Правда, он официально не зарегистрирован.

– Мы же его в два раза переплюнули, но пока никто не регистрировал наш скворечник, ищем компетентных людей, чтобы помогли нам это сделать, – поделился молодой человек.

Как рассказал Даниил, двухэтажный скворечник собирал вместе с другом полных четыре дня. Сколько на него ушло леса и гвоздей, не считали. Высота дома для пернатых – 6,5 метра, по «наружке» ширина – 2,1 метра на 2,1 метра, высота потолка – 3 метра. В нем есть лестница, чердак, со временем появится смотровая площадка. Возможно, что скворечник утеплят.

– Если честно, он не рассчитан на то, чтобы в нем жили птицы, потому что нет таких птиц. Но я не против, если они поселятся, – сообщил Даниил Гельгорн.

Есть и такой вариант – вокруг гигантского скворечника на деревьях разместить обычные, чтобы привлечь птиц в село, создать атмосферу леса. Но пока это все в перспективе.

– Я знаю, что никаких наград Книга рекордов Гиннесса не дает, но в целом, если бы каждый человек попытался хотя бы раз в жизни побить какой-либо рекорд, было бы очень круто, – уверен Даниил Гельгорн.

Молодой человек занимается производством мебели, в том чис­ле садовой, строительством торговых павильонов, бытовок и даже домов в разных стилях, таких как

А-фрейм и барнхаус.

К слову, в декабре 2023 года в цент­ре Богдановки поя­вилась большая горка, на ее строи­тельство скинулись всем селом и собрали 220 тыс. тенге. Этапы ее возведения освещались в социальных сетях. Инициатором строительства была тоже сельская молодежь.