Президент Касым-Жомарт Токаев придает особое внимание социально-экономическому развитию области Ұлытау. В регионе активно реализуются социально ориентированные проекты, нацеленные на повышение качества жизни граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, по поручению Главы государства из Специального государственного фонда выделено 880 млн тенге на строительство учреждений здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Средства, полученные в результате возвращения незаконно выведенных активов, направлены на строительство 7 объектов первичной медико-санитарной помощи в Улытауском и Жанааркинском районах в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

В частности, две новые врачебные амбулатории появятся в селах Актубек и Кенгир. Также в селах Бетбулак, Пионер, Коргасын, Айнабулак и Егинди возводятся пять медицинских пунктов. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована до конца текущего года.

Реализация данных проектов позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов, а также станет важным шагом в укреплении системы здравоохранения области Ұлытау.