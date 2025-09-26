Президент Касым-Жомарт Токаев придает особое внимание социально-экономическому развитию области Ұлытау. В регионе активно реализуются социально ориентированные проекты, нацеленные на повышение качества жизни граждан
Так, по поручению Главы государства из Специального государственного фонда выделено 880 млн тенге на строительство учреждений здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК
Средства, полученные в результате возвращения незаконно выведенных активов, направлены на строительство 7 объектов первичной медико-санитарной помощи в Улытауском и Жанааркинском районах в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».
В частности, две новые врачебные амбулатории появятся в селах Актубек и Кенгир. Также в селах Бетбулак, Пионер, Коргасын, Айнабулак и Егинди возводятся пять медицинских пунктов. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована до конца текущего года.
Реализация данных проектов позволит повысить доступность медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов, а также станет важным шагом в укреплении системы здравоохранения области Ұлытау.