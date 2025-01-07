Семеро казахстанцев доставлены в больницы Уральска после ДТП под Самарой

Происшествия
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У пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Шестеро граждан Казахстана, из них двое детей, пострадавших в автомобильной аварии на трассе «Самара – Большая Черниговка» (Самарская область РФ), транспортированы сегодня с помощью в медицинские учреждения Уральска. Еще один пострадавший соотечественник доставлен бригадой департамента ЧС.

После сообщения о случившемся ДТП на территории России с участием казахстанских граждан на место происшествия оперативно выехали шесть бригад «скорой помощи», сообщили в Минздраве.

С учетом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, 6 фельдшеров.

У пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, переломов конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы. Состояние средней степени тяжести.

Сегодня рано утром 5 взрослых пострадавших доставлены для госпитализации в городскую многопрофильную больницу Уральска, 2 детей в областную детскую многопрофильную больницу, где им оказывается полный объём медицинской помощи.

В ходе транспортировки ухудшения состояния пациентов не допущено.

#уральск #ДТП #Самара

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