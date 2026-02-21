– Даурен Салыкович, отрас­левая организация, которую вы возглавляете, появилась совсем недавно. Расскажите, пожалуйста, в чем состояла необходимость создания Союза животноводов Казахстана, каковы его основные задачи?

– Начну с того, что структура сегодняшнего мясного животноводства представлена несколькими секторами. Первый из них вклю­чает в себя мелких фермеров, тех, кто держит беспородное маточное поголовье. Их товар – бычки, которые затем откармливаются на мясо. К слову, именно эти фермерские подворья выступают основными товарными хозяйствами и фундаментом мясного животноводства. На сегодня таковых в ­Казахстане насчитывается порядка 20 тысяч субъектов.

Второй сектор – племрепродукторы, специализирующиеся­ на выращивании племенных быков-производителей. Эти животные используются для воспроизводства и улучшения породности стада в мелких хозяйствах. Третий сектор – собственно откормочные площадки, закупающие в хозяйствах бычков и откармливающих их. Наконец, четвертый сектор представлен сетью мясокомбинатов.

В настоящее время все эти сегменты одной отрасли чаще всего существуют сами по себе, разрозненно. Правда, некоторые из них смогли создать какие-то объединения в виде ассоциаций, палат, однако мелкие фермерские хозяйства – фундамент отрасли – оказались за бортом объединительных процессов.

Настало время объединить всю эту разрозненную цепочку во имя общих интересов, для чего и был создан Союз животноводов Казахстана.

На Втором форуме работников сельского хозяйства ­Президент страны озвучил идею по созданию сельхозкооперативов. Наш Союз животноводов в чем-то следует считать прообразом одного большого кооператива, члены которого объединены единой целью – укреплением экономических, материально-технических и селекционных основ отрасли, выведением ее на более высокий уровень.

– Правительством одобрен Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы. На что, по вашему мнению, необходимо сделать основной акцент при его выполнении?

– С точки зрения отраслевого развития республика обладает огромным достоянием – пастбищами, общая площадь которых составляет 180 миллионов гектаров. На них пасется порядка 7,9 миллиона голов крупного рогатого скота (КРС), 20,2 миллиона мелкого рогатого скота (МРС), 4,3 миллиона лошадей. Ставится­ задача довести за пять лет чис­ленность КРС до 12 миллионов, МРС – до 28 миллионов голов.

Однако при имеющейся структуре и качестве поголовья мы не сможем достичь поставленных целей. Поэтому должны завозить, условно говоря, «станки» – маточное поголовье, которое будет давать приплод в виде бычков. В концепции предусмот­рен импорт маточного поголовья: КРС – до 60 тысяч, МРС – до 100 тысяч голов. Наращивание скотопоголовья, на мой взгляд, и призвано стать главным акцентом при осуществлении Комп­лексного плана.

При этом не нужно забывать, что наша республика находится между двумя самыми крупными в мире импортерами мяса – Китаем и Россией, то есть рынки сбыта находятся у нас, образно говоря, под боком.

Президент высказал свою точку зрения по вопросам поддержки фермеров. Нужен плавный переход от субсидирования к льготному финансированию. Господдержка станет осуществляться в виде доступных, но возвратных денег. Их можно будет взять на приобретение маточного поголовья, пополнение фонда заработной платы, приобретение дизтоплива, ветпрепаратов и другого.

Спектр назначения может быть очень широк. Конечно, кредиты с низкой ставкой вознаграждения будут выдаваться и на непосредственно производственные цели.

– Есть такое опасение: если начнется ускоренный рост поголовья в регионах, это негативно скажется на сос­тоянии пастбищ. Ведь, по оценкам экспертов, они и без того сильно деградированы. Что вы можете сказать по этому поводу?

– В Комплексном плане пре­дусмотрены меры по коренному улучшению пастбищ, включая их ограждение, пастбищный оборот. Предусмотрена ротация: если пастбища разделить на клетки, то можно будет выпасать на них скот поочередно, тем самым давая возможность восстанавливаться травостою.

Примерно через пять месяцев на первом пастбище, где до этого пасся скот, уже вырастет свежая трава. Деньги на ограж­дение и подсев кормовых трав можно получить опять же от государства.

Были в истории страны пе­риоды, когда Казахстан обладал очень большим поголовьем скота. Зимой табуны перегонялись на юг, весной и летом – в северные регионы. Таким образом сохранялся оборот пастбищ. Животные копытами взрыхляли землю, удобряли ее пометом, поедали старую траву...

К слову, такой опыт уже имеется в Северном Казахстане. Есть фермерское хозяйство, где скот в зимние месяцы содержится на… посевных площадях. Именно на них фермер расставляет тюки сена, чтобы животные покрывали всю площадь. Как результат, именно на этих участках фермер получает самые высокие урожаи.

Таким образом, выпас скота, его присутствие – это и есть условие для сохранения пастбищ от деградации. Не стоит опасаться, что мы можем потерять их.

– Впервые поднят вопрос о снижении возраста для выхода на пенсию чабанов, животноводов. Нет сомнений, эта новость порадовала тысячи тружеников отрасли…

– Действительно, пастухи и чабаны, достигшие 55 лет, будут иметь право на специальные социальные выплаты. Кроме того, их дети будут обеспечиваться бесплатными государственными образовательными грантами.

В общем, будет многое делаться­ для того, чтобы придать профессии животновода экономическую привлекательность и высокий статус.

– Как вы оценивает нынешнее состояние отечественного животноводства?

– Не скажу, что сегодня в отрас­ли имеются серьезные достижения на международном уровне, дающие повод для большой гордости, однако и говорить, будто у нас все плохо, тоже нельзя. Поворот в сторону животноводства, сделанный с подачи ­Главы государства, видится очень свое­временным. Если бы этого не произошло, отрасль могла оказаться в кризисе.

Дело в том, что животноводство – сфера бизнеса, куда мало кто хотел вкладывать деньги. В ней стал хроническим дефицит кадров, в том числе из-за отсутствия нормальных условий для жизни и работы, в особенности на отдаленных фермах и отгонах.

Кроме того, животноводство – это «долгие» деньги. Срок стель­ности коровы – девять месяцев. После надо принять теленка, выходить его. Отел обычно проходит зимой и в ночное время, что осложняет расплодную кампанию.

Далее. Семь-восемь месяцев теленок находится на пастбище с матерью. Еще один год необходим для того, чтобы бычок подрос, откормился и его можно было продать и получить доход. Таким образом, проходит три года до того, как придет первая прибыль.

При этом для фермера не существует ни выходных, ни праздников: он должен быть постоянно на ферме – такова специфика работы. В общем, это очень тяжелый труд, который осилит далеко не каждый.

– Но теперь есть Союз животноводов, от которого труженики отрасли вправе ждать действий по защите их интересов…

– Да, цель союза – повысить статус людей, которые работают­ в нашей отрасли. В прошлые годы даже существовал некий стереотип: мол, пасут скот только те, кто не смог найти себя в более достойной сфере. Нужно изменить такие представления: пасти скот должно быть выгодно с точки зрения оплаты труда.

Планы у нас большие. Программа поддержки отрасли должна быть доступна всем хозяйствам, а преференции и льготы от государства – распределяться справедливо. Повторюсь: фундамент животноводства – мелкие фермерские хозяйства. Не будет их – не станет и откормочных площадок, и племрепродукторов, и прочего. Поэтому у этих хозяйств не должно быть проблем с обеспечением льготными кредитами, ветеринарными услугами, сбытом скота.