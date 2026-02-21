Семейные фермы как основа животноводства
Беседовал Рысбек Жантыкеев
Накануне V заседания Национального курултая Правительство одобрило разработанный по поручению Главы государства Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы. Кроме того, конкретные задачи, стоящие перед отраслью, озвучил Президент, выступая на Втором форуме работников сельского хозяйства. Своим видением путей решения отраслевых проблем в интервью «Казахстанской правде» поделился руководитель Союза животноводов Казахстана Даурен САЛЫКОВ.