Семья из шести человек погибла в ДТП на западе Казахстана
138
Легковушка и автобус столкнулись на трассе Атырау-Актобе. Погибло шесть человек, в том числе четверо детей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
Страшное ДТП произошло на трассе Атырау-Актобе, сегодня, 18 июня, в 9:10.
Столкнулись Lada Priora и автобус Yutong.
По данным правоохранителей, в салоне легкового автомобиля находилось шесть человек. Все они погибли.
Погибшие - супружеская пара. Это 41-летний мужчина и 38-летняя женщина. А также четверо их детей в возрасте десяти, семи, четырех и двух лет.
Глава семейства - водитель автомобиля Lada Priora скончался в Атырауской областной больнице.
По данному факту в настоящее время ведется расследование.