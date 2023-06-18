Семья из шести человек погибла в ДТП на западе Казахстана

Легковушка и автобус столкнулись на трассе Атырау-Актобе. Погибло шесть человек, в том числе четверо детей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Кадр из видео

Страшное ДТП произошло на трассе Атырау-Актобе, сегодня, 18 июня, в 9:10.

Столкнулись Lada Priora и автобус Yutong.

По данным правоохранителей, в салоне легкового автомобиля находилось шесть человек. Все они погибли.

Погибшие - супружеская пара. Это 41-летний мужчина и 38-летняя женщина. А также четверо их детей в возрасте десяти, семи, четырех и двух лет.

Глава семейства - водитель автомобиля Lada Priora скончался в Атырауской областной больнице.

По данному факту в настоящее время ведется расследование.