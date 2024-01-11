Сенат одобрил поправки в закон по поддержке экспорта несырьевых товаров и услуг

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство по вопросам экспортно-кредитного агентства (ЭКА) и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг), сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон разработан в целях исполнения поручения главы государства в рамках Послания «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года в части создания полноценного института продвижения экспорта с консолидацией в нем необходимых инструментов.

Поправки предлагаются в Гражданский и Бюджетный кодексы, а также в 8 законов Республики Казахстан.

В рамках Гражданского кодекса предусматривается, что к ЭКА может переходить право требования выгодоприобретателя к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

В соответствии с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс, действие государственной гарантии по поддержке экспорта предлагается распространить как для возмещения страховых выплат, так и гарантированных, осуществляемыми ЭКА.

Дополняется требование, предъявляемое к лицу, претендующему на получение государственной гарантии по поддержке экспорта. Так, объем фактических осуществленных страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала на период действия государственных гарантий по поддержке экспорта.

Законом «О Банке Развития Казахстана» предусматривается, что при ожидаемом изменении параметров финансовой устойчивости (коэффициентов) в сторону ухудшения и достижения пороговых значений как минимум по одному из параметров (коэффициентов) уставный капитал Банка Развития может быть увеличен.

Изменениями в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предлагается ЭКА отнести к субъектам финансового мониторинга.

В Законе «О разрешениях и уведомлениях» допускается осуществление деятельности ЭКА без наличия лицензии в пределах полномочий, установленных законодательством РК.

Наряду с этим, в Законе «О промышленной политике» дополняются функции Национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта по: оказанию услуги уполномоченному органу в области регулирования внешнеторговой деятельности по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности посредством возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности; осуществлению мониторинга встречных обязательств, принимаемых субъектами промышленно-инновационной деятельности при предоставлении мер государственного стимулирования промышленности посредством возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности.