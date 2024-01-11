Сенат одобрил поправки в закон по поддержке экспорта несырьевых товаров и услуг

Сенат, Экономика, Парламент
132
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство по вопросам экспортно-кредитного агентства (ЭКА) и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон разработан в целях исполнения поручения главы государства в рамках Послания «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года в части создания полноценного института продвижения экспорта с консолидацией в нем необходимых инструментов.

Поправки предлагаются в Гражданский и Бюджетный кодексы, а также в 8 законов Республики Казахстан.

В рамках Гражданского кодекса предусматривается, что к ЭКА может переходить право требования выгодоприобретателя к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

В соответствии с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс, действие государственной гарантии по поддержке экспорта предлагается распространить как для возмещения страховых выплат, так и гарантированных, осуществляемыми ЭКА.

Дополняется требование, предъявляемое к лицу, претендующему на получение государственной гарантии по поддержке экспорта. Так, объем фактических осуществленных страховых и гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала на период действия государственных гарантий по поддержке экспорта.

Законом «О Банке Развития Казахстана» предусматривается, что при ожидаемом изменении параметров финансовой устойчивости (коэффициентов) в сторону ухудшения и достижения пороговых значений как минимум по одному из параметров (коэффициентов) уставный капитал Банка Развития может быть увеличен.

Изменениями в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предлагается ЭКА отнести к субъектам финансового мониторинга.

В Законе «О разрешениях и уведомлениях» допускается осуществление деятельности ЭКА без наличия лицензии в пределах полномочий, установленных законодательством РК.

Наряду с этим, в Законе «О промышленной политике» дополняются функции Национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта по: оказанию услуги уполномоченному органу в области регулирования внешнеторговой деятельности по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности посредством возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности; осуществлению мониторинга встречных обязательств, принимаемых субъектами промышленно-инновационной деятельности при предоставлении мер государственного стимулирования промышленности посредством возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности.

#Сенат #поправки #закон #товары #услуги #экспорт

Популярное

Все
Голос национальной духовности
Уровень финансовой грамотности казахстанцев в 2023 году вырос
Под председательством Казахстана
От змей к лимонам
Против безнаказанности: Как бороться с домашними тиранами
В Казахстане разрабатывается программа по профилактике буллинга в школах
Дорога домой
Костанайский таксист намеренно столкнулся с патрулем, спасаясь от пассажира с ножом
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 10 января 2024 года № 40-НП
Из хирурга – в производственника
Овцеводство: второе дыхание отрасли
Распоряжение Главы государства
Проверка на честность
Распоряжение Главы государства
Настоящий детектив
Когда лошадки помогают
История жизни – в истории страны
Любой каприз за ваши деньги
КГД дал отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений
Травля была, есть и... будет?
От польки до вальса
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана
Казахстан вошёл в ТОП-10 по объёму прямых иностранных инвестиций среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Объединиться в молитвах за мир
Освобожден от должности секретарь Высшего Судебного Совета – руководитель аппарата
«Караганды Жарык» оштрафовали после внеплановой проверки
Энергия саморазрушения
В плену бурана
Вдохновлять на жизнь в добре и любви
Тело третьего погибшего обнаружили на месте взрыва в кафе Уральска
Новогодняя мощная вспышка зафиксирована на Солнце
Житель Карагандинской области пропагандировал терроризм в соцсетях
Долгожданный газовый комфорт
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы

Читайте также

Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в К…
В Договор о ЕАЭС о госконтроле на таможенной границе союза …
Освобожден ряд судей Верховного суда
Для субъектов креативной индустрии смягчено налогообложение…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]