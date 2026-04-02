Депутаты Сената ратифицировали международные договоры между Казахстаном и Перу о взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдаче лиц и передаче осуждённых для дальнейшего отбывания наказания в стране их гражданства, сообщает Kazpravda.kz

Основные положения соглашений:

Предусмотрено оказание правовой помощи по уголовным делам, включая сбор доказательств, установление местонахождения лиц, проведение обысков, изъятие и передачу материалов;

Стороны обязуются выдавать лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, при соблюдении установленных условий и с возможностью отказа по предусмотренным основаниям;

Определены условия передачи осуждённых лиц, включая наличие гражданства принимающей стороны, вступивший в силу приговор и согласие самого осуждённого;

В отдельных случаях допускается отказ в выдаче или передаче, если это затрагивает суверенитет, безопасность или противоречит законодательству государств.