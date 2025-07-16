Атыраусцы подняли на встрече с депутатом широкий круг вопросов - от налогообложения и функционирования профсоюзных организаций до геологоразведки и эффективности работы отдельных министерств. Сенатор отметил, что все обращения будут систематизированы и направлены в соответствующие государственные органы для дальнейшей проработки.

Особое внимание в ходе поездки в регион Алибек Наутиев уделил вопросам развития рыбной промышленности. Он посетил строящийся рыбный завод, расположенный в селе Талдыколь Махамбетского района. Производство рассчитано на выращивание 100 тонн товарной рыбы и 15 миллионов мальков красной рыбы в год. Сегодня предприятие находится на завершающем этапе строительства.

Однако, как было отмечено на месте, реализация проекта осложнена последствиями прошлогоднего паводка. Повреждены теплицы, пострадало оборудование для переработки рыбы. Дополнительной проблемой стало частичное финансирование ремонта подъездной дороги к селу Талдыколь, что также тормозит завершение строительства.