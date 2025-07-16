Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области

Сенат
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутат Сената Алибек Наутиев во время поездки в регион встретился с жителями Атырауской области. Сенатор рассказал о ключевых итогах прошедшей парламентской сессии, в том числе о принятии ряда важных законов, касающихся социально-экономического развития страны и повышения благосостояния граждан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Атыраусцы подняли на встрече с депутатом широкий круг вопросов - от налогообложения и функционирования профсоюзных организаций до геологоразведки и эффективности работы отдельных министерств. Сенатор отметил, что все обращения будут систематизированы и направлены в соответствующие государственные органы для дальнейшей проработки.

Особое внимание в ходе поездки в регион Алибек Наутиев уделил вопросам развития рыбной промышленности. Он посетил строящийся рыбный завод, расположенный в селе Талдыколь Махамбетского района. Производство рассчитано на выращивание 100 тонн товарной рыбы и 15 миллионов мальков красной рыбы в год. Сегодня предприятие находится на завершающем этапе строительства.

Однако, как было отмечено на месте, реализация проекта осложнена последствиями прошлогоднего паводка. Повреждены теплицы, пострадало оборудование для переработки рыбы. Дополнительной проблемой стало частичное финансирование ремонта подъездной дороги к селу Талдыколь, что также тормозит завершение строительства.

«Рыбная промышленность - стратегически важная отрасль, которая влияет не только на продовольственную безопасность, но и на занятость и устойчивое использование природных ресурсов. Важно, чтобы подобные проекты получали необходимую поддержку от государства для успешного запуска и развития», - отметил сенатор.

#Сенат #депутат #регион

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