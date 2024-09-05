Сенатор Макежанов обеспокоен снижением уровня иностранных инвестиций

В своем депутатском запросе сенатор Султанбек Макежанов рассказал о снижении уровня инвестиций в экономику страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат отметил, что в Послании этого года президент подчеркнул важность немедленного принятия решений для привлечения капитала, особенно в условиях острой международной конкуренции за инвестиции.

«Глава государства проводит значительную работу для создания благоприятного инвестиционного климата. При этом ситуация с привлечением инвестиций складывается следующим образом. Если по итогам 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций составил рекордные 28,2 млрд долларов США, то за 2023 год этот показатель сократился до 23,4 млрд долларов, что на 16,9% ниже предыдущего. Таким образом можно однозначно констатировать, что, несмотря на предпринимаемые меры, приток иностранных инвестиций продолжает свое сокращении и в текущем году», - отметил депутат.

В этой связи депутат отметил, что ранее в Кабмин были направлены рекомендации, выработанные сенаторами и экспертами в ходе правительственного часа по вопросам инвестиционного климата. Однако не все они были реализованы. В частности, не были рассмотрены предложения по оптимизации реализации приоритетных проектов и другие важные меры. Султанбек Макежанов также затронул вопрос эффективности использования налоговых преференций, предоставляемых инвесторам. Он указал на случаи, когда сумма предоставляемых льгот превышает объем инвестиций, что ставит под сомнение целесообразность таких проектов.

«С учетом озвученных фактов, будет ли определена ответственность за снижение притока иностранных инвестиций? В чем заключается целесообразность инвестиционных проектов, по которым сумма предоставляемых налоговых преференций сопоставима с суммой заявленных инвестиций? Каковы причины снижения притока иностранных инвестиций? Будет ли определена ответственность за снижение притока иностранных инвестиций?», - задался вопросами сенатор Макежанов.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев говорил о важности постоянной работы над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса.