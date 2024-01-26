Сенатор Сарыбаев высказался о сейсмобезопасности в Казахстане

Фото: пресс-служба Сената

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы, переживший накануне землетрясение и провел совещание по вопросам сейсмической безопасности. Землетрясение 23 января 2024 года в городе Алматы указало нам на наличие проблем в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, особенно сейсмического характера.

Эта тема в обществе приобрела широкий резонанс и свое мнение не высказал только ленивый. Анализируя ситуацию, конечно можно переложить всю ответственность на государственные и уполномоченные органы, которые не смогли должным образом отреагировать на ситуацию. Поведение горожан также было неоднозначным. Треть территории Казахстана находится в сейсмической зоне, и землетрясения малой магнитуды фиксируется по несколько десятков в год.

В этой связи нам всем в данный момент необходимо принять действенные меры по оперативному решению проблем. Это касается не только государственных и уполномоченных органов, но и нас самих, граждан. Не раз в год органы гражданской защиты МЧС РК в городах и селах, в предприятиях, организациях и учреждениях проводят тренировочные занятия. Однако наша реакция на эти мероприятия не всегда правильная. Очень часто, мы, попадая в пробки из-за проводимых учений, или став непосредственным участником этих самых учений, нервничали, что они нам помешали, изменили наши планы.

Мы не слушали инструкторов, не вникали в то, что они нам говорили по поводу размещения сборно-эвакуационных пунктов, не обращали внимание на информационный материал, скорее пролистывая его в социальных сетях или переключая каналы по телевидению. Мы практически никогда не слушаем наших детей, которые охотно нам рассказывали о проведенных в школах или в садиках учениях, мы вместе с ними смеялись над тем, как они быстро покидали здания или прятались в безопасных местах, не улавливая полезную информацию.

От нашей с вами халатности, невнимательности и безалаберного отношения, количество пострадавших может увеличиться в несколько раз. В своем выступлении президент отметил, что система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях, государственных органах, на объектах с массовым пребыванием граждан. А мы, граждане, должны активно принимать участие в этих учениях, учиться сами и учить этому своих детей.

Нам необходимо укрепить материально-техническое оснащение, совершенствовать систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нам есть чему поучиться у Японии или у других стран, расположенных в зонах сейсмической активности. Мы должны максимально извлечь из этого только положительный опыт. Государство принимает и совершенствует систему предупреждения и борьбы с последствиями ЧС, вносит изменения и дополнения в нормативно-правовые акты и т. д. Глава государства ставит вопросы обеспечения безопасности наших граждан превыше всего. А мы, в свою очередь, должны быть солидарны в вопросах обеспечения безопасности.