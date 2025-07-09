Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона

Сенат
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутат Сената Парламента РК Суиндик Алдашев встретился с Акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Аким области проинформировал о ключевых проектах и шагах, предпринимаемых для повышения благосостояния жителей, а также о планах по дальнейшему развитию региона.

Сенатор Суиндык Алдашев отметил, что основная цель поездки по регионам - оценка реализации поручений Президента и эффективности работы государственных программ на местах. Особое внимание он уделил вопросам улучшения качества жизни населения, развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, туризма и сельского хозяйства. Парламентарий также рассказал о приоритетах законодательной работы Сената, отметив, что важнейшие инициативы должны получать поддержку и эффективную реализацию в регионах.

«Для нас важно видеть, как принятые законы находят практическое применение в регионах и реально влияют на повседневную жизнь людей. Закон не должен оставаться только на бумаге - он должен работать. Только в постоянном диалоге с местной властью, предпринимателями и жителями можно добиться устойчивых и качественных результатов», - подчеркнул Суиндик Алдашев.

Кроме того, депутат подчеркнул важность совместной работы по реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов. Участники встречи отметили, что Мангистауская область обладает высоким стратегическим и инвестиционным потенциалом.

#Сенат #депутат #регион

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