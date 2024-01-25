Сенатор заявил о бесконтрольной контрабанде на посту «Чалдовар» казахстанско-кыргызской границы

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

По данным депутата, несмотря на большие объемы грузооборота, за два года на посту выявили только один факт контрабанды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Андрей Лукин заявил о бесконтрольной контрабанде на посту «Чалдовар» казахстанско-кыргызской границы в Жамбылской области. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что соблюдение пограничного контроля на государственной границе является одним из актуальных вопросов соответствующих правоохранительных структур данного региона. Для решения важных проблем в этой сфере за последние 3 года правоохранительными органами совместно с уполномоченными органами проведен ряд мероприятий. В частности, совместно с заинтересованными органами на 76 уязвимых участках границы отремонтированы инженерные сооружения, установлено 275 камер видеонаблюдения, укреплен 501 километр ограждений, начаты работы по возвращению приграничных земель государству.

Имеются факты коррупции и приговорами суда признаны виновными должностные лица органов государственных доходов, пограничной службы, ветеринарии.

- Пресечена деятельность преступной группы, вымогающей вознаграждения у предпринимателей и граждан в пунктах пропуска. В этом году на основании специальных оперативно-розыскных мероприятий выявлена преступная группа в составе 10 человек, из них 3 «лидера». Однако в данной сфере есть еще нерешенные проблемы, - сказал сенатор.

По данным Андрея Лукина, с 2015 года на железнодорожном пункте пропуска «Чалдовар» Меркенского района отсутствует должный контроль за грузоперевозками. Выявлением контрабанды и запрещенных предметов на данном пункте пропуска занимается только Пограничная служба путем визуального осмотра, обход кинолога проходит в течение 15-20 минут.

- На посту отсутствует возможность изучения образцов продукции и сырья в лаборатории, в результате высок риск провоза запрещенных грузов под видом легального товара. Несмотря на большие объемы грузооборота, за 2022 год и 9 месяцев 2023 года выявлен только 1 факт контрабанды на сумму 1,3 млрд тенге. За последние 3 года из Кыргызстана через станцию «Чалдовар» в Казахстан импортировано 190 тыс. тонн грузов и экспортировано 3 565 тыс. тонн груза. Это негативно влияет на экономическую безопасность страны. Отсутствие должного контроля приведет к криминализации приграничных с Кыргызстаном регионов и появлению маргинальных групп, занимающихся незаконными перевозками товаров. Маргинализация приграничного населения также способствует процессу нелегальной миграции, - отметил Андрей Лукин.

В этой связи, считает депутат, необходимо принять нормативный правовой акт, регулирующий и усиливающий порядок контроля за перемещением грузов на посту «Чалдовар».

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