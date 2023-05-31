Сенаторы почтили память жертв политических репрессий и голода

Сенат, История
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Депутаты Сената Нурторе Жусип, Галиаскар Сарыбаев, Алишер Сатвалдиев и Амангельды Толамисов посетили Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: пресс-служба Сената

Сенаторы возложили цветы к стене памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма, а также почтили их память минутой молчания. 

В ходе беседы с посетителями комплекса сенатор Нурторе Жусип отметил, что 31 мая является днем памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В память о многочисленных жертвах в стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы к мемориалам, публикуются новые данные.

«В стране большое значение уделяется вопросам сохранения памяти о миллионах казахстанцев, пострадавших от политических репрессий и голода в 30-е годы прошлого столетия. По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева проводится системная работа по изучению этого периода истории страны и восстановлению исторической справедливости. По поручению президента в Сенате несколько лет назад началась работа по сбору информации и изданию сборника документальной хроники периода Ашаршалык. Всё это очень важно для того, чтобы общество и подрастающее поколение осознавало ценность мирного существования и никогда не допускало повторения подобных событий», – сказал Нурторе Жусип.

#Парламент #Сенат #общество #музей #память #история Казахстана #история #АЛЖИР #День памяти жертв политических репрессий и голода

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